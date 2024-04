María Zúñiga: "La sociedad debería ponerlo más fácil a los jóvenes talentos"

María Zúñiga (42 años, Zaragoza) es geógrafa. Quiso dedicarse a la Geografía desde pequeña: "Recuerdo perfectamente el momento concreto: fue haciendo un perfil topográfico en 4º de ESO. Ver cómo un montón de líneas en un mapa se convertían en una ladera en tres dimensiones me pareció maravilloso". "Hay muchas maneras de ser geógrafa, la mía es siendo científica y profesora en la Universidad de Zaragoza y en el Instituto Universitario de Ciencias Ambientales”, se presenta. Ha investigado en asuntos tan diversos como la salud en la ciudad de Zaragoza –"ya que entendemos que la salud de una persona depende en mucha medida del lugar en el que vive"-, la despoblación en España "es importante ser capaces de medir la situación demográfica de cada municipio de España para tomar medidas políticas que puedan mejorar la vida de las personas"- o la validez del diseño de un mapa del mundo, a través de técnicas como el 'eyetracking'). “Lo principal es que la investigación que hacemos sea útil. Nos gusta especialmente trabajar en temas muy aplicados y cercanos. Zaragoza es nuestro laboratorio y somos especialistas en localizar, representar y analizar información sociodemográfica de alto detalle. Esto lo hacemos para que se puedan tomar mejores decisiones sobre un montón de temas: donde poner un nuevo centro de salud o un colegio, donde están las zonas con mayores niveles de vulnerabilidad social, donde hay espacios verdes que están creando una mejor calidad de vida a quien viva cerca”.

“Para mí el talento es una combinación de formación, creatividad e iniciativa”. Opina que la clave para fidelizar el talento se encuentra en crear las condiciones necesarias para que las personas puedan construir su vida en donde trabajan. “No hablo solo de una nómina más o menos alta; hablo de estabilidad, de acceso a la vivienda, de servicios públicos de calidad, de una sociedad en la que apetezca quedarse. En definitiva, que no dé igual donde desarrollas tu talento, que tu espacio de vida te importe. Creo que es bueno salir un tiempo fuera, ver cómo funcionan otros espacios, otros sistemas; pero si quieres contribuir finalmente en la sociedad en la que has crecido, que puedas hacerlo".

Desde su experiencia, “nuestras carreras tardan excesivo tiempo en consolidarse y eso hace que la apuesta tenga que ser sostenida e intensa durante muchos años con contratos que no siempre son fáciles de combinar con una vida en familia. Y eso que yo me siento afortunada, porque no he tenido la necesidad de estar lejos de mi gente en ningún momento, que no es lo habitual en las trayectorias universitarias”.

Edad: 42 años Lugar de nacimiento: Zaragoza Formación: Doctora en Geografía (Master en Tecnologías de la Información Geográfica, Licenciatura en Geografía) Cargo: Geógrafa. Profesora Titular en el Dpto. de Geografía y Ordenación del Territorio, perteneciente al Grupo de Estudios en Ordenación del Territorio (GEOT) y al Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA). Trayectoria: Empresa Mastergeo, S.L. Facultativa Especialista Geógrafa en Gobierno de Aragón (Centro de Información Territorial de Aragón) y Universidad de Zaragoza.

"Aragón es tierra de geógrafos y geógrafas desde hace más de 80 años, sobre todo ligados a la Universidad de Zaragoza y, posteriormente, también a otras entidades como el Instituto Geográfico de Aragón o el Colegio de Geógrafos". Hay varios conceptos que definen al talento geográfico en Aragón. María Zúñiga destaca dos: la ciencia aplicada, muy ligada a temáticas que pueden aplicarse directamente a la toma de decisiones de carácter territorial (estudios de despoblación, riesgos ligados a las crecidas, consecuencias de nuestro clima, planificación territorial…) y la utilización intensiva de la tecnología, en un primer momento, el diseño y elaboración de cartografía temática de altísima calidad que se ha mantenido en el tiempo, acompañada después de todas las técnicas conforme iban apareciendo: Sistema de Información Geográfica, Teledetección, Ciencia de Datos…

Más allá de lo estrictamente profesional e individual

Sostiene que la sociedad debería ser capaz de “ponerlo algo más fácil para quien empieza, para los jóvenes; eso permitirá una mayor retención de talento”. ¿Qué consejos les darías a los talentos emergentes? “Les diría que dediquen su talento a algo que merezca la pena y vaya más allá de lo estrictamente profesional e individual: que se ocupe de ver cómo lo que puede aportar mejora la sociedad en la que vive, de manera que talento y talante comprometido vayan de la mano”.