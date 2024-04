Sara Barquinero: "Si tuviera trabajo, volvería a Zaragoza sin duda"

Aunque admite que todo el mundo fantasea con el éxito, la escritora Sara Barquinero (Zaragoza, 1994) afirma que el recibimiento que ha tenido su tercera ficción, ‘Los escorpiones’ (Lumen, 1994) iba a ser distinto. “Hay momentos que se piensa que lo que uno escribe es un birrión y otros en los que se imagina a sí mismo recogiendo el premio Nobel, creo que eso le pasa a todo el mundo; más allá de mis delirios, pensaba que iba a ser más discreto”, explica. Sin embargo este volumen de más de 800 páginas se ha convertido en uno de los fenómenos editoriales del año y ha colocado su nombre entre los más destacados del panorama literario actual.

Antes de llegar a este punto, el recorrido de Barquinero no es menos brillante. Graduada en Filosofía por la Universidad de Zaragoza con premio extraordinario de fin de carrera y doctorada el año pasado por la Universidad Complutense de Madrid, también recibió en 2018 la beca Luis Buñuel del departamento de Cultura del Gobierno de Aragón, lo que le permitió pasar un año en la Residencia de Estudiantes de la capital del país. En esa estancia aprovechó para confeccionar la que sería su primera novela, ‘Terminal’.

Esa atracción por las letras y la filosofía que le ha llevado hasta convertirse en la profesional que es, cuenta, no tiene “una respuesta fácil”. “Cuando era niña siempre me gustó mucho leer, pero cuando estaba en el instituto parecía que iba a ir por ciencias”, explica. “Pero en el último momento di un giro, no fue una decisión propia de gente que desde los 3 años tiene claro lo que va a hacer. Fue todo un poco azaroso”, añade.

Nombre: Sara Barquinero Formación: Doctora en Filosofía por la Universidad Complutense de Madrid. Cargo: Escritora Lugar de nacimiento y año: Zaragoza, 1984 Trayectoria: Tras ‘Terminal’ (2020) y ‘Estaré sola y sin fiesta’ (2021), la escritora ha publicado este año su tercera obra, ‘Los escorpiones’, con la que ha impactado en crítica y público hasta convertirse en un fenómeno editorial.

se giro le llevó a la facultad de Filosofía de la Universidad de Zaragoza, donde profundizó en disciplina que, ahora, marca su forma de entender el mundo. “Y eso se traslada necesariamente a la escritura”, dice, aunque matiza que, normalmente no suele escoger teorías o temas filosóficos para trasladarlos a sus obras. “Pero una vez que te has metido en según qué cosas, no puedes para de mirar la realidad de esa manera”, añade sobre el poso de los planteamientos filosóficos en ella.

"Una vez que te has metido en según qué cosas, no puedes parar de mirar la realidad de esa manera"

En su recorrido también ha cultivado la poesía y por ello fue galardonada por la editorial Torremozas con el Premio Voces Nuevas de poesía. Sin embargo, indica que no se siente cómoda en ese género. “La verdad es que, cuando comencé a escribir, sí que le di un intento a la poesía, pero yo, personalmente, creo que no se me da bien”, evalúa. “Creo que, cuando empiezas a escribir, es lo más obvio hacerlo con poemas de amor, de tristeza o de cosas que te suceden, pero ahora mismo yo no destacaría esta parte mía”, concluye sobre esta cuestión.

"Hay momentos que se piensa que lo que uno escribe es un birrión y otros en los que se imagina a sí mismo recogiendo el premio Nobel"

Aunque ahora reside en Madrid, esta zaragozana no se olvida de su ciudad y asegura que, “si tuviera trabajo, volvería a Zaragoza sin duda”. Sobre la capital aragonesa, destaca por ejemplo su facultad de Filosofía, que es “muy buena”, sin dejar de ser una ciudad “amable” y con “una vida cultural muy interesante. “Lo que pasa es que a nivel puramente laboral, quizá no hay tantas opciones para gente que lleva un camino como el mío; si tuviera una oportunidad laboral, yo volvería a Zaragoza sin dudar”, abunda.