-¿De qué forma contribuye el CEEI Aragón a crear talento?

En Aragón tenemos talento a raudales. Y el Gobierno de Aragón apoya el talento impulsando las ideas innovadoras que se ponen en marcha en nuestro territorio. El CEEI es el instrumento de apoyo al desarrollo de negocio de los proyectos de carácter innovador que los más atrevidos se atreven a poner en marcha. Lo hace con un sistema de apoyos que dura entre tres a cinco años. Y lo más importante es el efecto multiplicador, no solo hablamos del talento de los impulsores si no del talento de todos los que participan conforme crece el proyecto.

-¿Cómo evitar que ese talento joven y tecnológico no se vaya de Aragón?

-Son muchos los factores que hacen que el talento se quede. Aragón tiene unas condiciones excepcionales, pero tenemos que vendernos mejor. Hay una competencia territorial brutal por el talento joven y tenemos que contar porqué Aragón es la mejor opción. Desde el CEEI tratamos de retenerlo invirtiendo en el desarrollo y consolidación de proyectos de carácter innovador. Dichos proyectos crean los puestos de trabajo, interesantes y bien remunerados, Que puedas trabajar en aquello para lo que estás preparado supone un factor importante cuando tienes que decidir si te quedas a vivir en un territorio u otro.

Nombre: Javier Martínez Romero Cargo: Director-gerente CEEI Aragón Lugar y año de nacimiento: Zaragoza, 1971. Trayectoria: Ha sido fundador de diversos proyectos empresariales y de un grupo de pensamiento dedicado al desarrollo de nuevos modelos de gestión. Ha colaborado con diversas entidades e instituciones académicas como la Universidad de Zaragoza, la Cámara de Comercio, el Instituto Aragonés de Fomento (IAF) o Ibercaja o el CEEI Aragón. Fue diputado de Ciudadanos y portavoz en la Comisión de Economía en las Cortes de Aragón en la IX y X Legislatura.

-El CEEI Aragón busca personas con ideas, actitud y ganas de cambiar el mundo. ¿Se puede cambiar el mundo desde Aragón?

-No creo que los proyectos deban tener ese objetivo. Basta con que haya personas con ganas, con talento y capacidad de hacer cosas nuevas o hacerlas de otra manera. Poner en marcha proyectos innovadores es muy difícil porque a la dificultad de ponerlos en marcha se une la incertidumbre que supone el no tener referentes porque lo que estás haciendo es innovador y no tienes referentes. Vamos a dar a conocer esos proyectos y el impacto que han tenido.

-Describa un proyecto de éxito nacido en el CEEI Aragón.

-Es complicado elegir uno. Prefiero un pequeño resumen de algunos de los más interesantes que han surgido a lo largo de estos años para ver el potencial del CEEI. Certest Biotech, Libelium, Scati, Hiberus, Embou, Bitbrain, Deusens, Zytech, Fibercom, Dynatech, EGI, Nerion Cloud, Endef Solar, Moso 3D, AlphaSIP, Teku,... En estos momentos tenemos algunos muy prometedores como Zepren, Signos IoT, Feltwood, EXXN, The Minkind, Moontech, Cuphunters, Tiltac, Reset Beauty Free, IXEIA, Mecanus, Bugle,...Imagina, y así hasta 300 proyectos. Lástima no poder nombrarlos a todos. Cada uno es una historia apasionante de talento esforzándose y luchando por sacar su proyecto adelante.

-Si un emprendedor tiene un proyecto innovador y tecnológico, ¿cómo puede desarrollarlo en el CEEI Aragón?

-Tan solo tiene que venir a presentarlo y se decide cuál es la mejor forma de apoyarlo. Los tipos de apoyo son muchos, siempre dirigidos a cubrir las necesidades del proyecto hasta su consolidación. Nuestra misión es que se conviertan en las empresas del futuro y que creen puestos de trabajo de calidad.

-¿Cúal es el perfl de los emprendedores que buscan el respaldo del CEEI Aragón?

-Personas o equipos con talento aderezado con ambición, capacidad de esfuerzo y mucha inquietud.