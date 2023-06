La forma de ser de Kase O. le ha permitido junto a sus canciones convertirse en el ídolo de toda una generación. Hasta lograr su éxito actual, el rapero zaragozano ha tenido que currarse cada uno de sus versos encima del escenario. Desde muy joven, Javier Ibarra ha ido cumpliendo sus sueños, aunque el viaje no ha sido fácil. Un chaval que iniciaba su carrera grabando sus propios cassetes, saboreaba la fama con Violadores del Verso y lograba mantener su popularidad lanzando su carrera en solitario.

Este largo camino hacia la admiración del público general de Kase O. sigue inspirando a muchos jóvenes artistas que están lanzándose a la piscina escribiendo sus primeras canciones sean o no de rap.

Una publicación del rapero zaragozano en Twitter se ha hecho viral en las últimas horas con un bonito mensaje para todas las personas que estén dudando sobre iniciar o no un desafío. "Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo", escribe Javier Ibarra en su cuenta junto a una foto, realizada por @dj_potas, suya durmiendo en la estación de Pamplona después de dar un concierto en 1997.

Junto a la imagen, que acumula más de 200 mil reproducciones en Twitter en solo unas horas, Kase O. también invitó a todos los jóvenes a perder el miedo a la incertidumbre y lanzarse de lleno en alguna aventura que les haga felices.

"Yo fui a las ciudades, dormí como un vagabundo y ahora estoy frente a una mesa planeando conquistar el mundo"



Estación de Pamplona después de dar un concierto 1997 aprox...

Foto cedida por @dj_potas



A ti que estas empezando con alguna ilusión sea artística o no. No te quedes… pic.twitter.com/9hR7OKe6wb — KASE.O (@KaseO_real) 26 de junio de 2023

"A ti que estas empezando con alguna ilusión sea artística o no. No te quedes en casa mirando el ordenador o el móvil. Vete a la estación y coge el primer tren que te lleve cerca de tus sueños. Vete con lo puesto. Vales mucho. Si crees en ti, el universo entero creerá en ti. No te quedes con las ganas de nada. Prueba. Di que sí", sentencia el rapero que cuenta con varios temas musicales con referencia a los trenes como "Libertad" de su álbum Kase O. Jazz Magnetism o su colaboración con Shotta llamada "El Tren".