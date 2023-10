La cuenta de Soy Camarero es una de las más conocidas en el mundillo de Twitter gracias a sus populares publicaciones que denuncian actitudes soportadas por los profesionales del mundo de la hostelería todos los días. El perfil gestionado por el valenciano Jesús Soriano ha conseguido en numerosas ocasiones hacerse viral por el surrealismo de las situaciones que le cuentan las personas del sector.

Su última publicación, que ha dado la vuelta a España, narra la curiosa historia de una cliente que acudió a una cafetería de Salamanca a entregar el currículum, pidió varios productos y decidió marcharse sin pagar. La anécdota tuvo lugar en la Cafetería Restaurante Conde David en la avenida Portugal de la capital salmantina según se puede ver en la factura de 9 euros compartida por Soy Camarero en la que se reflejan tres tercios de cerveza por 2,50 euros cada uno y una pieza de desayuno por 1,50 euros.

Fue el camarero que atendió a la protagonista quien decidió mandar un mensaje a Jesús Soriano para detallarle más la situación surrealista vivida en el establecimiento. "He entrado al turno y había una chica ya tomándose una cerveza. Al final se ha tomado tres y hablando de que necesitaba trabajo me ha acabado dejando el currículum, hasta ahí todo bien". Más tarde, el bar se llenó de clientela y los camareros comenzaron a tener más trabajo. "Me he descuidado y me ha hecho un 'simpa'. Así como suena, después de dejarme el currículum con todos sus datos se ha ido sin pagar", explicaba el trabajador.

Cerré el bar y no ha aparecido

Anonadado por la actitud de la cliente, el camarero necesitó un tiempo de reflexión para saber cómo iba a actuar hasta que decidió llamarle por teléfono. "Me ha dicho que iba a bajar esta tarde a pagar y obviamente he cerrado el bar y no ha aparecido. Te lo cuento porque me ha parecido bastante surrealista", concluía el mensaje.

Las reacciones a la publicació no tardaron en llegar con muchos usuarios alucinando con la torpeza de la demandante de empleo. "Igual estaba cansada de tanto ya te llamaremos y dijo, esta vez fijo que me llaman", afirmaba @Zemogda. En tono claramente irónico, otros perfiles quisieron saber si finalmente el restaurante había decidido contratarla.