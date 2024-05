La "agresiva" oferta para buscar ayudante de cocina en un bar: "Estos son los requisitos y punto, el que quiera que lo entienda"

La cuenta de Twitter (ahora X) de Soy Camarero suele sorprender a propios y extraños con las ofertas de trabajo, condiciones laborales y situaciones generadas por clientes a las que, en ocasiones, tienen que enfrentarse los profesionales de la hostelería.

No es conveniente generalizar y tomar la parte por el todo, y esa es precisamente la premisa de la que parte esta cuenta, pero sin perder de vista que en el sector se han dado y se dan abusos que hay que erradicar porque revierte en beneficio de todos, clientes, empleados y empleadores.

La última denuncia de Soy Camarero se refiere a una oferta de empleo de una ayudante de cocina para un local de Cuenca a media jornada de jueves a domingo.

Requisitos innegociables

El demonio está en los detalles. "Qué oferta más ¿agresiva?", escribe Soy Camarero acompañando a una captura de imagen con los detalles de la oferta.

En el fragmento que se comparte no aparece la retribución salarial por esa media jornada, pero sí llama la atención el tono empleado a la hora de trasladar los requisitos que debe cumplir la trabajadora.

"Que tenga ganas de trabajar, que le guste la limpieza, muy importante que sepa pelar y cortar patatas. Si no eres así no me llames... Y si quieres trabajar en un sitio alegre y feliz, llámame", comienza enumerar Rafa, el presumible responsable del negocio.

A partir de ahí, el talante cambia de forma radical: "Estos son los requisitos y punto, el que quiera que lo entienda y el que no que venga al bar y se lo explico... y si pongo chica es chica y punto...", concluye.