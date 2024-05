El aviso de Gonzalo Bernardos a los jóvenes que aspiran a comprar una vivienda: "No pueden pegarse la vida padre"

El economista Gonzalo Bernardos, siempre polémico, continúa sumando episodios donde muestra su postura de manera tajante. El pasado sábado volvió al plató del programa La Sexta Xplica, del que es colaborador habitual, a debatir de temas de actualidad con otros invitados y público.

Y, como no, uno de los temas que se trataron fue el de la vivienda, un problema que sufren especialmente los jóvenes y cuyo acceso cada vez es más y más difícil por el encarecimiento del metro cuadrado y la presión de los tipos de interés.

Aquí comenzó el debate. Bernardos afirmó que uno de los problemas que tienen algunos jóvenes que aspiran a emanciparse de sus padres es su escaso ahorro y su elevado tren de vida, trasladando así el foco a los que padecen el problema.

"Un chaval que quiere ahorrar para comprar una vivienda se hace tres vacaciones, come en buenos restaurantes dos o tres veces y tiene fines de semana fantásticos”, comentó Bernardos.

“Aquí hay un tema muy importante. Ahorrar cuesta esfuerzo, uno no puede pegarse la vida padre y ahorrar a la vez. Aquí lo que sucede es que el sacrificio se ha perdido en una sustancial medida. Aquí la gente mayor no gasta y la joven gasta como si no hubiera futuro”, señala el economista como inconveniente principal para los más jóvenes.

Como no podía ser de otra manera, su posición encontró la respuesta frontal de Afra Blanco, otra de la colaboradoras más agresivas. “Bueno, bueno. Yo es que hay veces que de verdad alucino. Como si a la generación de mis padres no les gustara irse de vacaciones o comer en buenos restaurantes”, respondía Blanco.

“No lo hacían, como mucho al pueblo y por cuatro euros”, le replicó al instante Bernardos, a lo que Blanco contestó: “Está claro que interrumpir no suple el ingenio. La radiografía es que hay tres generaciones que no tienen propiedad”.