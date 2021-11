Después de once partidos de Liga Endesa ya no hay dudas de que el rendimiento de Kenan Sipahi está lejos de lo que esperaba el Casademont Zaragoza cuando lo incorporó para suplir la baja de Omar Cook. El base no se ha hecho con el puesto de titular ni se ha convertido en un relevo solvente de Rodrigo San Miguel, aunque no ha dejado de participar ningún partido en detrimento de Javi García. Sus números son de los peores del equipo aragonés esta temporada, solo por delante del propio García y de Aleix Font, y son los peores de un base en toda la trayectoria del Casademont en la Liga ACB.

En las doce temporadas anteriores que el club aragonés ha militado en la máxima categoría, ningún director de juego con protagonismo en el equipo ha promediado menos puntos, asistencias y valoración y ninguno ha presentado un acierto tan pobre desde la línea de tres. Kenan Sipahi está promediando 2,8 puntos con un 21% en tiros de tres, 0,5 asistencias y 1,4 de valoración en 12.54 minutos de juego.

La temporada pasada, Luka Rupnik sumó 4,5 puntos (30% en triples), 1,8 asistencias y 6 de valoración en 13.19 minutos y TJ Bray, 7,5 puntos (36%), 2,2 asistencias y 5,7 de valoración en 24.11 minutos. Ninguno de ellos será especialmente recordado después de disputar 6 y 11 partidos de Liga, respectivamente. Además, San Miguel promedió 3,8 puntos (31%), 3,6 asistencias y 5,9 de valoración.

En la campaña 2019-20 compartieron el puesto San Miguel y Alocén. El veterano aportó 4,5 puntos (46%), 3,6 asistencias y 8,4 créditos mientras el novel sumó 7,3 puntos (35%), 3,4 asistencias y 8 de valoración. Una temporada antes la manija la llevó Bo McCalebb con 8 puntos (34%), 3,6 asistencias y 9,1 de valoración en 21.55 minutos con Alocén despuntando con 5,4 puntos (40%), 2,4 asistencias y 5,9 de valoración y desbancando a Fabio Santana (2,4 puntos con un 23% de tres, 1,5 asistencias y 2,8 de valoración).

McCalebb llegó en la 17-18 para cubrir la salida de Sergi García al Valencia. Antes de irse, el balear había aportado 10,4 puntos (46%), 2,8 asistencias y 13,4 de valoración, mientras que el de Nueva Orleans sumó 11,9 puntos (25%), 3,7 asistencias y 13,1 de valoración. Además, Tomás Bellas firmó 8,3 puntos (30%), 3,6 asistencias y 8,2 de valoración. Sergi García y McCalebb son dos de los tres bases que han superado los 13 créditos de valoración con el Casademont Zaragoza en la ACB. El otro fue Carlos Cabezas en la 2011-12, cuando sumó 9,2 puntos (37%), 3,2 asistencias y 13,3 de valoración. A continuación aparece Van Rossom en la temporada 12-13 con 9,2 puntos (43%), 3 asistencias y 12,4. Números muy similares a los que hizo ese mismo año Pedro Llompart con 8,1 puntos (44%), 3 asistencias y 11,7.

El propio Llompart es el único que superó también los diez créditos de valoración en la temporada 2013-14, en la que aportó 7 puntos (43%), 3,6 asistencias y 10,4. Al lado tenía a Jonathan Tabu con 7,7 puntos (40%), 2,6 asistencias y 7,8 créditos. Incluso bases que pasaron sin pena ni gloria hicieron mejores números. Como Sek Henry en la 15-16 con 5,3 puntos (29%), 1,6 asistencias y 2,3 de valoración o Kevin Lisch (33%) el curso anterior con 6,4 puntos, 2,6 asistencias y 6,3 créditos de valoración. O jóvenes jugadores que estaban aterrizando en la máxima categoría como Quino Colom en el curso 2008-09. En 9,49 minutos de juego hizo 4,4 p untos, 1,8 asistencias y 4,2 de valoración.