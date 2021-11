¿Cómo está la búsqueda del base?

Hay que dar un poco de contexto. Nosotros empezamos la temporada con una estructura en la que apostamos en la posición de base por Omar Cook y Rodrigo San Miguel, dos bases contrastados, con mucha experiencia y conocimiento de la Liga, y nuestra intención es que fueran jugadores que dieran estabilidad y fueran capaces de generar situaciones organizadas para el resto de jugadores. Y teníamos a Javi García que era el jugador que iba a ir entrando y creciendo dentro de esa rotación. En el momento en que el día 14 de septiembre Omar se lesiona nosotros nos ponemos a funcionar porque la competición empezaba el día 19 y teníamos tres partidos en la primera semana. En ese momento teníamos las dos fichas de jugadores extranjeros ocupadas con Mobley y McLean por lo que en el mercado debíamos buscar jugadores europeos o cotonus y la posibilidad que pone a nuestra disposición, dentro de nuestro presupuesto y con la premisa de alguien que conozca la competición y tenga unas características que nos puedan encajar, traemos a Kenan Sipahi. El devenir de la competición nos ha dado a entender que intentamos mejorar en algunas de las posiciones y una de las opciones es intentar mejorar en esa posición. Nuestra idea era estar en el mercado. Es una frase muy manida, pero un director deportivo tiene que estar siempre atento a lo que hay y a buscar soluciones.

Y se llega a este momento.

Estamos en ese proceso de búsqueda. Que eso va a pasar ahora o dentro de tres días o tenía que haber pasado hace cuatro semanas pues es algo que depende de muchos factores. En ese momento, con nuestras dos fichas de americanos ocupadas no podíamos optar a un americano. Entonces con la salida de McLean liberamos una de esas fichas con lo cual el espectro de jugadores se abre. Dentro de un contexto en que dentro de la posición que intentamos mejorar con unas características distintas, hay muchos clubs buscando también. Escasez de jugadores en el mercado y dificultad porque nuestro rango presupuestario es el que es, con lo cual no hay. No hay. Pero seguimos buscando. Dentro de eso, el equipo tiene que seguir su camino y seguir creciendo, mejorando.

¿Cuál es la situación del mercado?

Las circunstancias para cualquier cambio de jugadores durante el año son complicadas porque hay muchas Ligas jugándose a la vez, pero hay momentos de la temporada en que eso va cambiando porque se van cumpliendo o no objetivos deportivos, hay circunstancias como cláusulas de salida de jugadores, espacios en los que tú puedes optar a un jugador. Y eso a lo mejor pasa ahora que estamos en una de las ventanas pero no pasaba hace cuatro semanas. Hay muchos equipos buscando jugadores de parecidas características y es difícil que se encuentre el perfil. Yo no pondría el foco en un jugador que tenga que venir sino en lo que tenemos que hacer como equipo, cuánto tenemos que trabajar, que entrenar, cuánto vamos a poner, qué paso adelante vamos a dar para ser mejores, no esperar a que venga nada. Se trata de lo que está en nuestra mano en este momento, llevarlo a nuestra máxima posibilidad.

¿Están contentos con el rendimiento de Sipahi?

Cada uno de los jugadores que se ponen la camiseta de este equipo tienen que defenderla al máximo porque eso nos va a ayudar a ganar. Desde la humildad, la exigencia y el máximo respeto, hay que estar hasta el último segundo con nuestros jugadores. Apoyarles en cuanto a crear los escenarios para que ellos se puedan desarrollar bien para que nos puedan ayudar a competir y ganar y también exigirles siempre un poco más, siempre un paso más. Absolutamente todos los jugadores del equipo pueden dar un paso más. Muchos jugadores no están en su máximo potencial. Todos pueden dar un paso más. Y esa es la exigencia que nosotros como club nos marcamos. Somos un club humilde, que tiene grandes ilusiones y solo sabemos hacerlo de una manera que exigiéndonos. Ese paso de más deben darlo los jugadores y debemos darlo todos. Dentro de esos jugadores, Sipahi, San Miguel, Javi García pero también Okoye, Radondic, Hlinason. Eso es importante porque la única manera que tenemos de competir es con los jugadores que tenemos. Sipahi es un buen profesional, un chaval que entrena bien, se prepara y luego las cosas le podrán salir mejor o peor. A Sipahi se le trajo para cubrir la baja de Omar Cook y se trata de que mientras sea parte de nuestro equipo, ayudarle a que nos ayude a competir. Y exigirle a él y al resto de jugadores que den un paso adelante y mejoren porque necesitamos todos ese pasito para ser más competitivos.

¿Cómo va la recuperación de Omar Cook?

Estamos en plazo, está trabajando muy bien, tanto él como Santi Yusta. Esos son nuestros mejores fichajes, que seamos capaces de incorporarles. Van bien, están siguiendo los pasos y no puedo aventurar pero están dentro de los plazos marcados y ojalá los podamos recuperar pronto. Están trabajando muy fuerte, muy duro los dos. Esta semana se han ido incorporando a hacer actividades con el grupo y estamos un poquito más cerca.

Eran dos jugadores que llegaron a ser importantes

Siguen siendo dos jugadores muy importantes. Omar Cook vino para ser nuestro base titular, la temporada pasada dio casi ocho asistencias por partido, un jugador con veteranía, con mucha experiencia. Toda la pretemporada se organiza alrededor de esa idea. Igual que con Santi Yusta, un jugador nacional, referente, que venía a dar ese paso adelante en cuanto a consistencia. Pero aparecen las lesiones y ante las lesiones hay que buscar respuestas.

En unos días vence el contrato de Waczynski. ¿Continuará?

Adam tiene contrato con nosotros para toda la temporada con una opción de corte por nuestra parte que se cumple dentro de unos días. Estamos muy contentos con él, creemos que está cumpliendo y ayudando al equipo. Él está trabajando día a día para mejorar y ponerse al nivel que él tiene y estamos muy contentos con él. La opción de corte es por nuestra parte y es dentro de unos días con lo cual tenemos aún unos días para tomar esa decisión pero estamos encantados con él y su aportación al equipo es muy buena o muy positiva.

Por lo que dice no tienen mucha intención de ejercerla

Quedan todavía unos días. Dentro de lo que es la estructura del equipo creo que Adam ha dado unos pasos hacia adelante importantísimos y creo que nos ayuda a crecer. Es un jugador que conoce la competición, con el respeto de la competición, que nos aporta serenidad, puntos, y estamos muy contentos con él.

¿Cuándo vuelva Yusta será un problema la acumulación de jugadores?

No es un problema. Lo importante es que los jugadores se recuperen y tengamos cuantos más efectivos y posibilidades para poder competir y poner a disposición del entrenador y él sea capaz de sacar el máximo rendimiento a cada uno. Al final son 200 minutos para repartir entre doce jugadores y hay que distribuirlos para ganar.

¿El cambio de Thompson por McLean se produce solo para liberar una ficha de extracomunitario?

Confluyen a la vez varias cosas. Dentro de ese proceso que he explicado al principio, en es puzle tenemos dos piezas de americanos que podemos usar, entonces sucedió que la lesión de Jamel en Israel tenía un pronóstico de entre seis y ocho semanas y pensamos que necesitábamos a alguien que nos ayudara en esa posición. En ese momento dentro de las posibilidades del escenario en el que nos podemos mover, aparece la posibilidad de Deon Thompson. Estaba acabando la Liga de Puerto Rico y justo el día de Halloween viene y se incorpora. Cumple con requisitos que buscábamos, conseguimos liberar una ficha de americano, conseguimos un jugador con experiencia en la Liga y de unas características determinadas que queríamos diferentes a Hlinason. Que fuera capaz de aportarnos también conocimiento de la Liga, experiencia. Eso coincide con que encontramos la manera de que Jamel vaya a Alemania. En todo ese escenario pensamos que es el paso que tenemos que dar, que nos va a ayudar en esa posición, que pensamos que nos está costando sacar rendimiento, y nos abre el abanico a otras situaciones. Le deseamos la mayor de las suertes porque ha sido un gran profesional y ojalá le vaya muy bien en Frankfurt.

Siguen apostando por dos perfiles de pívot diferentes, uno grande y otro pequeño.

Realmente diría que no solo tenemos dos sino que tenemos cuatro perfiles. Porque hemos jugado con Hlinason de cinco grande y tenemos a Deon Thompson. Hlinason es un jugador de bloqueo y continuación hasta el aro, de rebote de ataque, Thompson es un jugador de bloqueo y continuación más abierta, de poste bajo, pero también tenemos a Ramón Vilá, que ha jugado de cinco, y también ha jugado ahí Vanwijn, El año pasado en Francia jugó mucho de cinco. Y hemos jugado partidos con Vanwijn y con Radoncic a ratos al cinco. Digamos que esa posición de cinco tenemos esas posibilidades.

¿Prevé más cambios en la plantilla?

El primer cambio que queremos hacer es recuperar a Omar y a Santi. Mi obligación es estar atento a intentar encontrar opciones, posibilidades. Nosotros tenemos siempre la prudencia y la convicción de que tenemos unos límites presupuestarios en los que nos tenemos que mover. Aquí no se trata de hacer las cosas porque sí sino que intentamos que todo tenga un criterio, un poso, un trabajo, y después esto se puede dar o no se puede dar. Es muy importante que el equipo dé ese paso hacia adelante independientemente de que pasen otras cosas. El equipo tiene que empoderarse y dar ese paso hacia adelante. Necesitamos que den ese paso, que todo el mundo llegue a su máximo desarrollo. Eso es lo que nos hará ser más competitivos en una liga tan igualada como la ACB. El equipo ha invertido estos quince días de parón en entrenar, se habla con Deon Thompson y se escoge quedarse en Zaragoza para acabar de ponerse en forma. Hemos entrenado de manera muy concienzuda puntos que pensábamos que teníamos que mejorar. Hoy vuelven los tres internacionales, afortunadamente sin lesiones. También hemos incorporado a Aday Mara, Lucas Langarita y Pavle Stosic para que pudieran entrenar.

¿La plantilla ha rendido al nivel que tiene, por encima o por debajo?

Tenemos que exigirnos rendir a más nivel. Tenemos que exigirnos ser más competitivos, buscar nuestro máximo desde un punto de vista de humildad y de ambición. Reconocer que hay cosas que no hemos hecho bien y que vamos a trabajar y de ambición porque creemos en nuestras posibilidades, en nuestro talento, en nuestro trabajo y vamos a buscar la manera de encontrar soluciones a eso.

¿Cómo valora el trabajo de Jaume Ponsarnau?

El perfil de entrenador que buscábamos en verano era un técnico con experiencia dentro de la Liga, experiencia contrastada en equipos de diferentes niveles, un entrenador de Euroliga, campeón de la Recopa, experiencia en la selección, con una filosofía y un modelo de trabajo que coincidía con lo que nosotros buscábamos, un entrenador de un proyecto, de medio y largo plazo. Vamos a seguir potenciando y creyendo en la figura de Jaume Ponsarnau porque en el trabajo día a día, en su honestidad, profesionalidad, lo demuestra. Vamos a persistir y en eso estamos.

Quedar fuera de Europa, ¿cambia la perspectiva y los objetivos de la temporada?

Quedarnos fuera de Europa estructura las semanas de otra manera, lo cual es organizar los horarios de manera distinta. Los objetivos, desde el mismo discurso, entendiendo que la competición es muy difícil, si te centras en la meta final y no das valor a lo de antes, nos equivocaríamos. Aunque es una frase muy manida, la realidad es que el partido más importante es el siguiente y eso nos irá colocando. Nuestra ambición es ser un equipo competitivo en la ACB y que eso nos permita posicionarnos en esos puestos difíciles y nobles que son puestos de Europa, cercanos a los playoffs, y estar compitiendo con un paquete de equipos que compiten por el mismo objetivo. Pero nosotros tenemos que ir sacando partido a partido.

¿Cómo valora deportivamente el paso por la FIBA Europe Cup?

Desde el punto de vista de club y casi de estrategia de club, es muy importante estar en Europa. Habíamos puesto muchas ilusiones en ser capaces de llegar muy adelante en la FIBA Europe Cup. Con humildad, sabiendo que hay que respetar la competición. Nos quedamos eliminados en el primer grupo y eso supone una decepción importante por la ilusión que habíamos puesto como club y hay que asumirla como no hemos cumplido los objetivos marcados en esa competición. Dentro de eso, tenemos que aceptar que no fuimos capaces de competir al nivel necesario para ser el primer o segundo equipo de esa competición. Es un grupo corto y en seis partidos, en un mes y medio, te juegas la competición. El calendario vino marcado porque las Fiestas del Pilar nos obligaron a hacer el cambio de jugar los tres primeros partidos fuera. Aún así, sabíamos que nuestro objetivo era sacar los tres partidos de casa e intentar rascar los más posibles fuera. No hemos sido capaces. Hay que asumir con humildad que ese objetivo no lo hemos cumplido. Hay que asumirlo como una decepción importante por la ilusión como club y como equipo. A partir de ahí, reflexionar, ver qué hemos hecho mal, cómo podemos enmendarlo y enfocarnos en el siguiente objetivo que tenemos que es la ACB.