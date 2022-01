La palabra que más repiten quienes estuvieron allí es ilusión. Por el baloncesto, por devolver a Zaragoza a la élite, por recuperar lo perdido en aquel fatídico verano de 1996. La desaparición del CBZ de la ACB fue una espina clavada en el corazón del basket de la capital aragonesa y quienes lo vivieron no pararon hasta poder desquitarse. Hubo otros intentos antes, ligados al Stadium Casablanca y al Helios, hubo muchas conversaciones, muchas reuniones, hasta que el 2 de febrero de 2002 se constituyó ante notario la SAD Basket Zaragoza 2002. 20 años después el objetivo de devolver a Zaragoza a la élite del baloncesto nacional está cumplido.

«Zaragoza es una ciudad de baloncesto. Esto es porque hubo muchas semillas. Helios, el CBZ, hay una historia de baloncesto en Zaragoza que sigue y seguirá independientemente de los clubs que existan o de las gentes que los rijan, creo que todos tienen su importancia y todos tienen que tener su reconocimiento», asegura Reynaldo Benito, el actual presidente que, con 29 años, lideró el grupo de empresarios que fundó la sociedad anónima. Ese 2 de febrero firmaron además de Benito Pepe Arcega, Javier Loriente, Fernando Baena, Juan Forcén, Roberto Machín, Eduardo Baeza, Salvador Pineda, Javier Casao y Valero López, fallecido en 2017.

«Salió todo de lo que era entonces el ambiente político que había en la DGA, que era el PAR, pero hubo que poner de acuerdo a todos los partidos políticos y tengo que reconocer que todos dijeron que sí, todos dieron el visto bueno al proyecto, PP, PSOE, PAR, CHA. Lo capitaneó la dirección general de Deportes que entonces era Fernando (Arcega), era el PAR, y ahí se empezó a aglutinar», explica Pepe Arcega, que capitaneó la parte deportiva del proyecto.

El 2 de febrero de 2002 fue un punto de no retorno, ya no había vuelta atrás. Pero faltaba dotar de cuerpo a un proyecto que nacía desde cero. Desde el primer momento la intención era volver directamente a la ACB, por eso el club nació como SAD. Hubo conversaciones con el Cáceres, Gijón, Murcia, Fuenlabrada, Cantabria... Pero finalmente ninguno vendió su plaza en la máxima categoría y el club tuvo que comprar una en la LEB Oro al Basquet Coruña. «Todos los fundadores queríamos llegar a lo más alto pero luego igual hubo que dar pasos más lentos de lo que queríamos, pero eso no es nada malo. Lo importante es que hoy seguimos aquí y eso es mérito de todos», indica Reynaldo Benito.

Esas negociaciones se alargaron hasta casi el verano y el no saber en qué categoría iba a competir el equipo supuso una dificultad añadida. El club mantuvo conversaciones con muchos gerentes de la ACB para conocer cómo se funcionaba en la élite, se preparó para lo más alto, pero tuvo que empezar en la LEB. Una dificultad añadida a la hora de elaborar un presupuesto, que sería de un millón en la LEB pero que hubiera requerido del esfuerzo de la compra de la plaza para la ACB, y a la hora de confeccionar un equipo. «De estar pendiente de las bases de competición de una categoría a salir en otra y de golpe y porrazo todo cambia. Fue todo tan apresurado que las bases de competición de LEB exigían siete séniors y el resto podían ser vinculados y fichamos siete séniors porque no nos dio tiempo a más. Con eso empezamos», rememora Pepe Arcega.

«En un mes hubo que contratar una plantilla, y me refiero también a un médico, un delegado, una agencia de transportes, equipaciones… En ese sentido Mercury estaba dispuesta a hacer las camisetas pero no había camisetas para hombres de 2,10 y hubo que hacerlas deprisa y corriendo. Hay también gente anónima que apoyó y apostó por el proyecto. Tengo que decir que en esa dificultad del arranque los empresarios estuvieron apoyando constantemente porque era tanta la ilusión, eran tantas las ganas que había, que cuando eso pasa sale todo adelante», indica Pepe Arcega.

La receptividad de todo el mundo fue total. La CAI no tardó en entrar en la sociedad y formar parte del consejo, además de dar nombre al equipo. «Había ilusión, siempre se desea lo que no se tiene. En ese momento no había baloncesto de élite y habíamos sido un referente. Solo hay que ver la acogida que tuvimos por todo el mundo, incluso por el público. Creo que el caso del CAI Zaragoza con el número máximo de aficionados de la historia en LEB pues está ahí, fue espectacular», explica Reynaldo Benito.

La afición

«Nos llevamos una pequeña decepción porque estuvimos un año trabajando para conseguir una plaza ACB y cuando tuvimos que salir en LEB pensábamos que iba a generar una pequeña decepción en el aficionado, que las expectativas bajaban. Pensábamos que a lo mejor con 3.000 o 3.500 socios ya estaba bien y sin embargo se nos disparó», añade Arcega. El actual presidente lo explica más gráficamente: «Se había contratado a dos personas para hacer los abonos y hubo que contratar a más porque nos desbordó».

En las oficinas del Caracol no estaba puesta ni la cartelería pero ya había filas de aficionados en las puertas. Incluso llamadas de ilustres, como Juan Antonio Corbalán, que quiso hacerse socio para apoyar al proyecto. El CAI vendió 2.500 abonos en dos semanas y superó los 6.000 en su primera temporada de vida. «El primer partido de presentación contra el Joventut pensábamos jugar en el Felipe con las cortinas del segundo anillo echadas y estando allí incluso seguridad pública nos pidió abrir las puertas antes de la gente que había», resume Arcega.

Ese duelo contra el Joventut supuso el regreso del baloncesto de élite a Zaragoza seis años después. «En la presentación del equipo me rompí, no me vio nadie llorar pero ahí estaba, me partí al pensar ‘ya está’», desvela Arcega. «En ese salto inicial a más de uno se nos cayó una lagrimita. Eso era lo importante, volver a poner la pelota en juego. Es mérito de muchos y esto tiene que perdurar muchísimos años», corrobora el presidente.

Reynaldo Benito, Pepe Arcega, Javier Loriente, Fernando Baena, Juan Forcén, Roberto Machín, Eduardo Baeza, Salvador Pineda, Javier Casao y Valero López fueron los diez fundadores que constituyeron la SAD el 2 de febrero de 2002

20 años después el balance global es positivo. Ambos volverían a embarcarse en esa bendita locura. «Me quiero acordar de mi padre, que me ayudó a tirar para adelante, de Valero López, que fue socio y compañero en esta historia, y de todos los fundadores, de los diez que estuvimos. Los hermanos Arcega fueron una parte muy importante también. Han sido años de alegrías y de penas, me acuerdo de Ángel Ramos, primer secretario del consejo, de José Luis Abós, de Carlos Pardo, que se fueron muy pronto», señala Benito. «Personalmente, no cambiaría nada», añade. «Los fundadores podemos estar orgullosos y contentos. Si nos juntamos todo lo que pusimos en ese momento, horas, dinero, malos y buenos momentos, mereció la pena por sacar el proyecto», cierra Pepe Arcega.