La situación del Casademont Zaragoza ha pasado en las últimas semanas de ser preocupante a adquirir tintes dramáticos tras las últimas derrotas y la entrada del equipo aragonés a los puestos que te mandan a la Liga LEB. El que ha salido a dar la cara y a explicar el sentimiento de la plantilla en estos momentos tan complicados ha sido Hans Vanwijn, que aseguró que los jugadores son conocedores de la coyuntura que atraviesan. "Somos conscientes de lo que estamos viviendo y entendemos la situación en la que estamos, en descenso. Ahora cada partido cuenta y tenemos que dar nuestro 100%," afirmó.

El belga no fue capaz de explicar lo que le ocurrió al equipo en Burgos. "No lo entendimos. Veníamos de mejorar y hacer un buen partido en Valencia y queríamos seguir por esa línea. Pero hicimos lo contrario, jugamos con viejos hábitos del pasado y no tuvimos ninguna opción", señaló Vanwijn, que añadió que la circunstancia de rendirse antes del final del partido "no puede volver a ocurrir". La derrota del pasado sábado ante un rival directo como los burgaleses ha dejado al Casademont sin margen de error. "No podemos hacer nada para cambiar lo que ha ocurrido a lo largo de la temporada. Nos quedan nueve partidos y sabemos que tenemos que ganar tres o cuatro para salvarnos. Hay que reaccionar para darle la vuelta, empezando por el Joventut", analizó.

El ala pívot habló también de su rendimiento personal y aseguró que no le están saliendo las cosas como él esperaba. "Está siendo la peor temporada de mi carrera. Tenía muchas expectativas puestas, estoy pasando un momento personal difícil", reconoció el belga, que además apuntó que la marcha del equipo no le está ayudando: "No estamos siendo regulares. Tenemos muchos altibajos y eso afecta a mi juego y a mi confianza. Aun así, trato de ayudar en lo máximo que puedo".

Mirando el calendario que tiene el Casademont por delante para intentar salvar la categoría, Vanwijn agradeció que cinco partidos sean en casa y varios ante rivales directos, como ante Andorra u Obradoiro. "Es importante para nosotros, esas victorias valdrían doble. Pero en la Liga ACB se ha demostrado que no hay partidos fáciles y que todos los equipos juegan muy bien", explicó. Por último, y para enderezar el rumbo, el interior de los aragonesas tiene claro lo que deben hacer. "Hay que trabajar más serio y más duro. En cada entrenamiento que hagamos tenemos que mejorar tanto individualmente como en equipo", finalizó.