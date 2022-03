Dragan Sakota se estrenó con una dolorosa derrota ante un rival directo como San Pablo Burgos el pasado sábado. Sin embargo, el serbio reconoció en la rueda de prensa previa al choque frente al Joventut que en ese encuentro todavía no pudo aplicar al Casademont los cambios que desea ver en su nuevo equipo, pero que poco a poco está intentando implantar sus ideas. "Ante Burgos no hubo tiempo para retocar nada. Esta semana nos veo con más nivel, más comunicación y más compenetración", analizó el técnico, que subrayó la dificultad de llegar con la temporada a medias: "Lo primero es ajustar los roles del equipo y hacer entender a los jugadores qué es lo que pueden hacer y no pueden hacer. No es fácil y no es cuestión de días. Puede llevarnos semanas".

Pero tiempo es precisamente de lo que no dispone el Casademont, y por ello el club sigue trabajando para ver si es posible incorporar nuevos jugadores, aunque Sakota quiere centrarse en los que ahora están. "Obviamente no somos un equipo perfecto, nos gustaría tener mejor cubiertas algunas posiciones. Pero este es el equipo que tenemos ahora y con el que tenemos que trabajar y encontrar la manera de mejorar. Ese es nuestro primer trabajo. No nos viene bien hablar de lo que nos falta. El mercado está difícil y muy limitado", valoró el balcánico, que apuntó varios puntos en los que tienen que dar un paso adelante para ser más competitivos. "Hay que mejorar el balance dentro-fuera, ser más duros en defensa y no cometer tantas pérdidas. Recibimos muchas canastas fáciles", admitió. Contra el Joventut intentará sumar su primera victoria, aunque Sakota calificó a los catalanes como un gran bloque con "nivel de Euroliga", y puso su foco en vencer los partidos contra rivales directos. "Nos quedan nueve partidos, pero sabemos que no hay que ganarlos todos. Con vencer tres o cuatro es suficiente para salvarnos. Soy optimista, he estado en situaciones más complicadas que esta", señaló el técnico, que sabe que una de las claves es levantar el estado anímico de sus pupilos. "Entiendo que en un equipo que viene de muchas derrotas el equipo se viene abajo. Es un trabajo difícil pero es uno de los puntos donde más estoy trabajando", aseguró. Kilpatrick y la afición Al ser preguntado por el último en llegar, Sean Kilpatrick, el serbio confirmó que no está todavía a su mejor nivel. "Cuando llegó la semana pasada no sabíamos en que forma llegaba, sobre todo a nivel de entrenamientos. Esta semana lo he visto trabajando mejor cada día y creo que muy pronto va a estar más en forma para ayudarnos", apuntó Sakota, que ve a Bone, de momento, más como escolta que como base. "Nos faltan generadores en esa posición y Jordan lo hace ahí bien. Pero en algún momento también puede actuar como base". Por último, y siguiendo la línea del club, Sakota quiso hacer un llamamiento a la marea roja. "Pido que entiendan nuestra situación. Se demostró el otro día en Burgos la importancia de la afición. Cuando ellos pasaban un mal momento la afición los levantaba. Necesitamos todo el apoyo y la energía que nos puedan dar desde las gradas", finalizó el entrenador serbio.