Kilpatrick: "Sé quién soy y lo que puedo aportar"

Le ha costado a Sean Kilpatrick demostrar la apuesta que hizo el Casademont Zaragoza con él, pero el partido ante el Breogán del pasado sábado, en el que fue el máximo anotador con 23 puntos, empezó a despejar las dudas que se habían acrecentado en torno a su rendimiento. "El baloncesto no es fácil. Cuando vienes de otro equipo, de otra competición, tienes otro rol, necesitas un periodo de adaptación. La ACB, tras la NBA, es la mejor liga del mundo", aseguró el americano, que en ningún momento dudó sobre sí mismo: "Sé quién soy y lo que puedo aportar".

Pero lo que es cierto es que Kilpatrick se ha quitado un peso de encima con su gran actuación en Lugo. "La verdad es que me sentí muy cómodo. Fue muy importante agarrar esa victoria", afirmó un jugador que quiso poner en valor la forma en la que el equipo obtuvo el triunfo. "En este momento de la temporada todos los encuentros son importantes. Sin hacer nuestro mejor partido, mostramos mucho carácter y en los momentos difíciles estuvimos todos juntos", valoró.

Con cuatro duelos por delante, la pelea por la salvación parece haberse despejado para el Casademont. Sin embargo, Kilpatrick no quiso hacer cábalas y recordó que queda trabajo por delante. "Nos centramos solo en el próximo partido y en lo que podemos controlar. No miramos más allá. Todavía no hemos conseguido nada", analizó el americano, que apuntó la mejoría que Sakota ha visto en el equipo: "El entrenador nos dice que hemos crecido mucho, jugamos mejor baloncesto pero que hay cosas aún que mejorar. Debemos mantener el hambre".

Por último, precisamente, Kilpatrick agradeció la confianza que el serbio ha depositado en él. "Él tiene su filosofía y hay que acoplarse. Las cosas no hay que forzarlas, era cuestión de tiempo", finalizó el jugador del Casademont