Hlinason "La mentalidad de Ferrari nos ha dado un poco de fuego"

Un equipo feliz. Así definió Tryggvi Hlinason el actual momento que vive el Casademont Zaragoza. "Antes teníamos menos confianza en nosotros mismos. Solo nos faltaba un poco de movimiento y velocidad para ganar porque si ganas uno, ganas otro, y así sigues compitiendo. Con las tres victorias estamos más felices y ahora intentaremos seguir con esta inercia", analizó el islandés. "Ahora toca Bilbao y afrontamos el encuentro con esa idea", añadió.

Y en este cambio de dinámica, el pívot reconoció la importancia que han tenido los últimos fichajes que han reforzado la plantilla, en especial la de Frankie Ferrari. "Claro que nos ayudan en muchos aspectos. Ferrari quiere que corramos, nos empuja y eso es algo que nos faltaba antes, en mi opinión. Su mentalidad, que es un tío feliz en la cancha, que quiere competir y ganar, nos ha dado un poquito de fuego", aseguró. Precisamente con la llegada de los refuerzos, el interior ha perdido peso en la rotación del equipo, pero eso es algo que no le preocupa en exceso: " En general yo siempre estoy feliz cuando ganamos y no me importa tanto lo que haga personalmente, aunque claro que quiero mejorar mi juego y mi lugar en el equipo para mejorar nuestro baloncesto".

Hlinason, que se convirtió en el máximo matador de la historia del Casademont tras el partido ante Breogán, comentó su logro. "Es la segunda marca, tras los tapones el año pasado. Es algo para sentirse orgulloso, algo muy chulo poner una leyenda o algo así en el club. Estoy muy satisfecho y quiero seguir así", finalizó el gigantón islandés.