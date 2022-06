Esperando entrenador

El Casademont Zaragoza 2022-23 todavía no ha dado ningún paso en firme. Y no lo ha hecho porque el primero debe ser concretar quién será el nuevo inquilino del banquillo aragonés, una decisión que todavía no está tomada y en la que influyen muchos factores. Ahora mismo hay cinco clubs de ACB buscando entrenador en un baile de las sillas en el que aún sigue sonando la música y habrá que ver quién va tomando asiento en cuanto pare. Baskonia, Valencia, Gran Canaria, Bilbao y Casademont ponen la silla y Fisac, Mumbrú, Spahija, Pedro Martínez y alguno más están dando vueltas alrededor.

En el club aragonés no hay un consenso total sobre quién debe ser el próximo técnico. Al presidente le seducía la idea del regreso de Porfirio Fisac, con quien el equipo fue semifinalista de la Liga Endesa por segunda vez en su historia, pero el segoviano, después de dejarse querer públicamente, no tiene claro su destino. Su no continuidad ha generado un cisma en el Gran Canaria con opiniones muy encontradas entre las diferentes partes del club, mientras el técnico llamó a la puerta del Valencia y se le ha relacionado también con el Bilbao Basket. En el caso del club vasco también suenan Jaka Lakovic, que ya estuvo en el banquillo, y Jaume Ponsarnau, el técnico que comenzó la temporada con el Casademont. Su ya exentrenador, Álex Mumbrú, parecía encaminado a Valencia, aunque allí también hay división de opiniones y la propiedad apuesta también por un regreso, el de Pedro Martínez. Tiene contrato un año más en Manresa. Objeto de deseo del Casademont Zaragoza los dos últimos veranos, su llegada a la capital aragonesa es más que difícil, ya que preparador catalán no contempla esa opción. Las opciones En Valencia ha salido Joan Peñarroya, vinculado desde hace días con el Baskonia. El club vitoriano ya ha hecho oficial que no continuará Neven Spahija, un técnico que encajaría en el perfil que le gusta a Toni Muedra y con el que ya trabajó precisamente en el equipo taronja. Eso sí, su caché es muy elevado. El club aragonés aguarda pacientemente a que se vayan produciendo movimientos. Dada su capacidad económica, en comparación con los otros clubs en liza, tiene pocas opciones de ser el primero en elegir, pero puede aprovecharse de que en esos movimientos cruzados alguno se quede sin silla. Además, siguen libres técnicos con experiencia en la ACB como Joan Plaza, al que se ha situado en la agenda de Muedra, Fotis Katsikaris o Aíto García Reneses, actualmente colaborando con la cantera del Joventut. Esta incorporación, como manda la lógica, debe ser la primera que anuncie el club. La primera piedra de un nuevo proyecto en el que el Casademont se juega mucho tras las dos últimas temporadas: no puede volver a fallar con el entrenador. Tras la salida de Fisac, a quien el club quería renovar, han pasado por el Príncipe Felipe Diego Ocampo, Sergio Hernández, Luis Casimiro, Jaume Ponsarnau y Dragan Sakota. Demasiado cambio, demasiada inestabilidad para el Casademont, que quiere construir un proyecto a medio y largo plazo pero no termina de dar con la tecla. Por eso, lo primero debe ser la llegada del entrenador. A partir de ahí deberá tomar el resto de decisiones, que ahora mismo están en stand by a la espera del nuevo técnico. Los jugadores pendientes de su futuro en el equipo zaragozano todavía no han recibido noticias en firme de la entidad y también ahí hay decisiones que tomar y ejecutar. El verano acaba de comenzar, la Liga todavía no ha terminado, falta por saber quién será el decimoctavo equipo de la competición y hay todavía muchos huecos por cubrir. El Casademont debe rehacerse tras una temporada muy complicada que estuvo a punto de costarle la categoría pero también es consciente de que debe esperar su turno y a que empiecen a moverse las piezas para ver cuál termina encajando en su banquillo. Es una de las decisiones más importantes del año y la que abrirá la temporada 2022-23, ahora todavía en fase embrionaria.