Más problemas para el Casademont Zaragoza. Dino Radoncic estará fuera del equipo los próximos tres meses por una doble fractura en la mano producida en el entrenamiento de este lunes. "Dino Radoncic sufrió un accidental golpe en su mano izquierda en la sesión de entrenamiento. Tras las pruebas médicas realizadas al ala-pivot, el diagnóstico es de fractura de dos metacarpos en la mano izquierda lo que le tendrá apartado de las pistas un plazo aproximado de 3 meses pero que determinará la evolución propia del jugador", ha informado el club.

El Casademont está rastreando el mercado en busca de un sustituto, pero las opciones son escasas según ha explicado Porfirio Fisac en rueda de prensa y la solución tendrá que salir de la propia plantilla. "Aday y Lucas son fichas de jugadores de formación y, por tanto, alguno de ellos tendrá que entrar. A partir de ahí habrá que hacer ajustes en la plantilla, Mekowulu tendrá que ir más al cuatro que al cinco y Yusta, más al cuatro que al tres, porque el mercado no es nada fácil, es que no existe eso. Mucha gente quiere comprar y ahora mismo no hay este tipo de jugadores disponibles. Desde ayer toda la maquinaria del club está trabajando fuerte pero no existe, no hay posibilidades de un jugador importante en ese puesto", ha dicho Fisac.

Así viajará el equipo a Barcelona para medirse a uno de los rivales más complicados de la temporada. "Es un plato fuerte, duro. Ellos tienen un roster muy amplio, en ACB tienen dados de baja a Higgins y Sanli, y están utilizando a 15-16 jugadores. Es un equipo con un poder físico y de empuje muy importante y nosotros tenemos esa carencia de energía, de falta de empuje. Es para lo que sirven estos partidos, para ser capaces de recuperar eso un poco. La única opción que tenemos, no sé si grande o pequeña pero la única opción es jugar los 40 minutos a un máximo nivel porque si andamos con esos altibajos que tenemos no nos va a dar para acercarnos a ellos", ha añadido el técnico.

La experiencia de haberle ganado al Real Madrid no es una gran referencia porque las circunstancias de ambos partidos son muy diferentes, a juicio del segoviano. "Si fuera en nuestra cancha a lo mejor te diría que es un equipo para disfrutar, pero en el Palau no tiene nada que ver. Ellos llevan estos días sin jugar Euroliga, el Real Madrid venía de viaje y son circunstancias que les cambian bastante", ha señalado Fisac antes de desglosar las muchas y variadas virtudes del rival.

El técnico se ha detenido también en dos nombres propios, Simanic y Sant-Roos. El primero protagonizó su mejor partido en la última jornada, coincidiendo con la llegada de Jovic. "Borisa es un buen jugador, tiene para poder hacer eso todos los días. Le falta experiencia y madurez mental. Se deprime en exceso cuando las cosas no le salen bien y eso le condiciona su carrera. Si quiere ser un gran jugador tiene que hacer un cambio radical en su forma de afrontar los partidos. Creo que es un tema de cabeza, no de talento", ha asegurado.

Sobre Sant-Roos ha explicado algo parecido, aunque ahora eso está resultando negativo para el rendimiento del cubano. "Es un chaval extraordinario, muy positivo, que está frustrado consigo mismo. Se siente dolido porque no le salen las cosas. Tuvo familia hace poco y no puede estar de alguna manera lo suficientemente bien descansado. Mentalmente es de los más maduros, pero deportivamente no le están saliendo bien los últimos partidos y se siente frustrado consigo mismo. Dice que no le entran los tiros. Intentamos hacerle creer, pero es un poco el mal del equipo. Tenemos demasiados yos a la hora de 'no me salen las cosas, me frustro' y nos hacen falta más nosotros, ''no me salen las cosas, qué puedo hacer para ayudar al equipo'. Howard es un tipo extraordinario", ha razonado el técnico.