Los abonados del Casademont Zaragoza no tendrán que pagar para ver el partido de vuelta de la primera eliminatoria de la Eurocup contra el Nesibe, que se abre hoy en Turquía. El partido de vuelta, que se disputará el próximo miércoles 11 a las 20.00 horas en el Príncipe Felipe, será de libre acceso para los socios del club, mientras que el precio para los no abonados será de 10 euros. El encuentro no estaba incluido inicialmente en el abono, pero la entidad ha tomado esta decisión para que el conjunto de Carlos Cantero cuente con el mayor apoyo posible.

Asimismo, el Casademont Zaragoza ha fijado ya los precios de las siguientes rondas del torneo, en caso de que el equipo se clasifique. Una vez concluida la fase de grupos la Eurocup continúa en modo playoff con eliminatorias directas a dos partidos. Por su excelente clasificación, el equipo aragonés tiene el factor cancha asegurado, al menos, hasta las semifinales. Si el Casademont logra eliminar al Nesibe accederá a los octavos de final en los que se vería con el ganador del Fribourg-UMCS Lublin con el partido de vuelta el 1 de febrero. Los abonados tendrían que pagar 5 euros y, los no abonados, 15. En cuartos y semifinales los socios podrían acceder por 10 euros y, los no socios, por 20 y 25, respectivamente. Por último, para la final los precios serían de 15 euros para los abonados y de 30 para los no abonados.