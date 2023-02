Un partido a vida o muerte. Eso es a lo que se enfrenta este sábado el Casademont Zaragoza de Porfirio Fisac, que visita la pista del Carplus Fuenlabrada a las 18.00 horas. Y es que ganar este choque supondría la sexta victoria del club zaragozano y pondría un trecho de ventaja ante sus perseguidores: el propio Fuenlabrada y el Manresa, con tres victorias y el Betis con cuatro. Por lo que vencer es clave a la hora de enderezar esta gris temporada y buscar un camino sólido hacia la salvación. "Nosotros vamos a ir a este partido con la única mentalidad de ganar. El objetivo es sacar una distancia a nuestros perseguidores y no dejar que se acerquen", matizó este martes Marcel Ponitka, base del Casademont, que añadió que "por supuesto que ganar es lo más importante en este partido. Sabemos que no estamos en la mejor situación y creo que lo más importante es simplemente estar concentrado en vencer".

Por otro lado, el polaco sabe de la importancia de sacar al Fuenlabrada ventaja en cuanto al 'basketaverage', pues en el partido de ida, en el Príncipe Felipe, el equipo de Fisac cayó por 79-82, en el que era el primer partido del segoviano al frente del equipo. "La segunda cosa más importante es ganar por una buena diferencia, ya que perdimos en casa por tres puntos. De todas formas, cada uno de estos partidos que nos vienen de ahora en adelante son realmente importantes". Y lo recalcó: "Iremos a Fuenlabrada y finalizaremos este momento de la temporada antes del parón internacional".

Necesidad de mejorar

Sin embargo, el equipo debe mejorar para lograr este triunfo vital ante el Fuenlabrada. La impotencia sufrida en el pasado choque ante el Baskonia (91-79) deja al equipo de Fisac en la cuerda floja y con la necesidad de ganar. "Hemos tenido gente lesionada y enferma. A pesar de eso, tenemos química y estamos bien de ánimo. Sabemos lo que queremos hacer y estamos trabajando duro día a día para lograrlo".

A pesar de que el rival del sábado acumule 16 derrotas y solamente 3 victorias, Ponitka sabe que el triunfo no será sencillo y puntualiza que mejorar en la faceta defensiva será vital para volverse con el sexto encuentro ganado. "Ellos juegan un baloncesto en equipo y creo que lo más importante será saber aguantar en el uno para uno, no dejarles hacer los movimientos que quieren y sobre todo correr en la pista. No obstante, creo que estar seguros y bien en la parte defensiva será la clave para vencer", constató el base polaco.

Asimismo, Ponitka lleva jugando parte de los últimos encuentros en la posición de escolta, lo que ve positivo, pues considera que hoy en día es lo que requiere el baloncesto de élite. "Gracias a Porfi muchos hemos pasado de jugar de una a tres posiciones. Hoy en día en el baloncesto es muy importante conocer el resto de posiciones. Se nota en los quintentos iniciales, en los minutos y en los cuartos del encuentro".

Asimismo el jugador recalcó que cree que puede "hacerlo mucho mejor" en la pista, aunque incide en que "lo más importante es continuar hacia adelante, confiar en el equipo y trabajar con el staff en las rutinas básicas para seguir centrado en lo que se viene".

Y es que el polaco quiere mejorar sus números en la Liga ACB en los que en 18 partidos acumula de media 15.24 minutos, 5,1 puntos, 45,3 % en tiros de dos, 16 % en triples y un 60 % en tiros libres que deja al jugador con ganas de lograr esa mejoría necesaria para ayudar a lograr la permanencia. Igualmente, todo el equipo debe mejorar y ofrecer una nueva y mejor versión ante el Fuenlabrada para lograr una victoria en un choque será a vida o muerte.