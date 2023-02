El Casademont sonríe tras la victoria en Fuenlabrada (71-85), un rival directo por la lucha por la permanencia. El alero cubano Howard Sant-Roos se echó el equipo a la espalda y jugó uno de sus mejores partidos desde que está en Casademont para llevar al equipo en volandas a un importante triunfo. El jugador logró 24 puntos, 5 rebotes, 5 asistencias, que le hicieron merecedor de un 34 de valoración en casi 35 minutos. “Y es que este triunfo ante un rival directo como el Fuenlabrada, que va último con tres victorias, es un soplo de aire fresco para los de Porfirio Fisac que se encuentran en el puesto 14º con 6 victorias. “No queríamos que se complicara la cosa. El equipo fue con una mentalidad diferente y por eso ganamos. De todas formas queda una larga temporada y hay que continuar. Esperamos que esta victoria nos dé la fuerza para seguir en esta buena línea”, ha constatado Sant-Roos este martes.

De hecho el jugador rojillo es consciente de que estadísticamente fue su mejor partido, aunque “creo que la victoria fue gracias al equipo”, comenta el alero que da gran parte del crédito del triunfo a sus compañeros. “Ellos me encontraban y yo hacia el trabajo de anotar un poco más. Igualmente, no me gusta la defensa que estoy haciendo y creo que tengo que mejorar en eso”, advierte.

Y es que en la jornada anterior de Fuenlabrada, en la derrota ante Baskonia (91-71), el cubano volvió a ser capital para los intereses del Casademont anotando 21 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias que le hicieron merecedor de un 26 de valoración, la mayor del encuentro. “No se las causas de mi mejora tan repentina. “El crédito se lo voy a dar a mi hijo, que me tiene sin dormir por las noches y estoy estudiando más a los otros equipos. A las 3, a las 6 de la mañana, cuando se despierta a tomar la leche”, explica entre risas Sant-Roos, que sabe la importancia de este triunfo para la recta final, pero es prudente y prefiere esperar “al final de temporada a ver cómo queda la clasificación”.

Asimismo, los de Porfirio Fisac han logrado dos triunfos en sus últimos tres partidos, ante rivales directos, como lo son el Betis (89-82) y el Fuenlabrada (71-85). “La llegada de los nuevos ha sido clave. Gente como Jovic y Wright han ayudado mucho. Era lo que hacía falta, caras nuevas e ideas nuevas. Fisac ha tenido ideas muy claras y nos las ha transmitido”, ha señalado Sant-Roos.

Tras el triunfo en Fuenlabrada, el Casademont podrá disfrutar de un periodo libre de encuentros, con motivo del paron internacional, hasta el 4 de marzo, día en el que se temedora al Barça en el Príncipe Felipe a las 20.45 horas. “Mi criterio es que si no se juega hasta marzo por mi como si jugamos a futbol. Porfirio quiere mantener esa mentalidad ganadora que tiene el equipo y continuaremos trabajando”, ha acabado el cubano.