En una temporada a la que desde hace ya muchos días se le puede poner el sobresaliente, el Casademont Zaragoza femenino busca subir todavía un peldaño más, un escalón hasta hace no mucho inimaginable. Así es este equipo. Tras cumplir con los pronósticos, no sin sufrir, en la eliminatoria de cuartos ante el Gernika, pocas dudas existen de que el equipo dirigido de Cantero competirá hasta el último minuto en las semifinales frente al Valencia Basket. La única duda es saber en qué condiciones lo podrá hacer.

Más todavía en el primer combate de la eliminatoria, este jueves en el Príncipe Felipe (20.00 horas, Aragon TV), en el que a la confirmada baja de Lara González, puede sumarse alguna todavía más sensible para la rotación de las aragonesas. El estado de salud que más preocupa es el de Leo Fiebich, ya que la posible ausencia de la MVP de la Liga femenina Endesa trastocaría mucho los planes de Carlos Cantero. Las pruebas realizadas durante la semana a la alemana han confirmado que la jugadora no tiene ninguna lesión estructural en su rodilla, pero lo cierto es que la inflamación persiste y su participación parece complicada y, en caso de que sí que saltara a la cancha, no lo haría al 100% y con una segura reducción de minutos. La que tampoco estará en plenitud de facultades será Vega Gimeno, que arrastra una sobrecarga muscular con contractura en el cuádriceps. Pero la capitana no se perderá el duelo y forzará para ayudar a sus compañeras.

Con el panorama tan poco halagüeño que presenta la enfermería, será imprescindible que el resto de las compañeras den un paso adelante tanto en minutos como en protagonismo. La buena noticia para el Casademont es que precisamente la fuerza que le ha permitido dar el salto para poder disputar partidos como este es la del grupo. Las aragonesas han demostrado ser un bloque que ha conseguido sobreponerse a las adversidades y ante el Valencia Basket lo tratarán de hacer una vez más. El ejemplo lo tienen bien reciente, cuando, precisamente en semifinales y en el mismo escenario, ya consiguieron imponerse a las taronjas en la Copa del Rey. Aunque son dos competiciones muy diferentes, las valencianas saben que aún estando herido el Casademont puede complicarle mucho la vida.

Estrellas

La plantilla del conjunto dirigido por Rubén Burgos está plagada de nombres de la máxima élite europea. Una de las estrellas que más brilla es la aragonesa Cristina Ouviña, que seguro busca resarcirse en su casa tras su fría actuación en la eliminación copera. La veterana Alba Torrens todavía da minutos de calidad en una rotación compuesta por jugadoras como Ángela Salvadores, Queralt Casas, Leticia Romero, Lauren Cox, Marie Gulich y una fuera de serie en ciernes como Raquel Carrera, que ya volvió loca a la defensa aragonesa en el encuentro de la Copa de la Reina. Aunque la española, al igual que Vega Gimeno o Fiebich, llega renqueante a las semifinales. Aunque todo apunta a que estará disponible para su técnico, un esguince de tobillo que se produjo en cuartos la tiene entre algodones.

Valencia Basket llega tras apabullar a Estudiantes en la anterior ronda en la que, tras un apretado encuentro de ida ante Estudiantes (56-58), las de Rubén Burgos pasaron por encima con un arrollador marcador de 77-35. Pero a estas alturas nada asusta ya al Casademont, que es consciente de que la eliminatoria se juega a 80 minutos y que para tener opciones de pasar a la final es prácticamente imprescindible viajar a Valencia con un resultado positivo del Príncipe Felipe, a poder ser sacar algo de ventaja que haga entrar las dudas y los nervios al conjunto taronja para el duelo del domingo.

Para ello serán necesarias las mejores versiones de Mariona Ortiz al mando de las operaciones y de Gatling imponiendo su poderío en la pintura. La posible falta de puntos deberá estar cubierta por la MVP de la Copa, Helena Oma e Imane Tate y Carmen Grande o Gracia Alonso deberán multiplicarse con su energía habitual en los dos lados de la cancha para tratar de poner la guinda a un año y a una temporada que, pase lo que pase, ya nunca se olvidará.