El Casademont Zaragoza recibirá del Gobierno de Aragón un total de 786.166,38 euros de subvenciones para las entidades de máxima categoría. Así consta en la propuesta de resolución provisional de la convocatoria para la temporada 2022-23. 559.821,78 euros son para la SAD, para el equipo ACB, y 226.344,60 para el Club Deportivo, el equipo femenino, cifras que le convierten en la entidad que más cuantía va a recibir. Todos los clubs han visto incrementada su asignación, también el Real Zaragoza, que percibirá 157.727,56 euros.

En total el ejecutivo autonómico repartirá 2.467.086,17 euros a un total de 28 entidades, la cantidad más elevada de la legislatura recién concluida. Son las ayudas que la DGA destina a los clubs y entidades deportivas de máxima categoría y que se dividen en tres grupos. En primer lugar están las Sociedades Anónimas Deportivas, a la que han concurrido las tres posibles, Real Zaragoza, SD Huesca y Basket Zaragoza 2002.

El Casademont percibirá 559.821,78 euros por los 438.015,63 de la última resolución. El Real Zaragoza pasa de 104.410,70 euros a 157.727,56 y la SD Huesca, de 95.073,16 euros a 159.949,08. En total, las tres SAD se reparten 877.498,42 euros, casi 250.000 más que los 637.499,49 de la temporada 2021-22. La del Casademont es la mayor cuantía económica y también en porcentaje de presupuesto subvencionable, pues no todos los gastos de los clubs son susceptibles de recibir ayudas públicas. En este caso el Basket Zaragoza recibe un 69,97% del presupuesto subvencionable (el máximo es el 80%), por el 31,83% del Huesca y el 12,34% del Real Zaragoza.

En cuanto a los clubs deportivos, la cuantía destinada inicialmente era de 1.110.000 euros. Tras un primer reparto quedó un crédito disponible de 63.920,36 euros y se hizo un segundo reparto para que la cantidad total ascendiera a 1.109.621 euros. En este apartado, al CB Peñas de Huesca se le tuvo que aplicar un coeficiente corrector porque no ha competido en la máxima categoría en la temporada 2022-23 pero sí lo hizo en la anterior.

Tras el segundo reparto, la entidad que más cantidad va a percibir es el CD Basket Zaragoza 2002, con 226.344,60 euros, significativamente más que los 157.816 euros del año pasado. El Bada Huesca recibirá 201.501,90 euros, 50.000 más que el año pasado, el Pamesa Teruel 176.000 euros, 8.000 euros más, el Sala 10, 168.000 euros, el Sala Zaragoza 149.600 euros, el Colo-Colo 91.564 euros y el Peñas de Huesca, 96.610,50. El total para estos clubs es de 1.109.621 euros, algo más que los 1.069.995,86 de la última convocatoria.

En este caso, el Voleibol Teruel, el Sala 10, el Colo-Colo y el Sala Zaragoza perciben el máximo posible, el 80% de su presupuesto subvencionable, mientras que el Basket Zaragoza alcanza el 75,44%, el Bada Huesca el 50,24% y el Peñas, el 52,22%.

El último apartado es el de los clubs deportivos y secciones deportivas de entidades sin ánimo de lucro, que percibirán un total de 479.966,75 euros. Como la cuantía de las ayudas no puede superar el 80% del total del presupuesto subvencionable, hay entidades que han visto rebajada la cuantía asignada: CC Oscense, CN Helios de halterofilia, CH del Pirineo, el equipo de pelota de El Olivar y el Club Ibón Orientación.

Los clubs de Segunda RFEF, al competir en la segunda categoría inferior a la última clasificada como profesional en una modalidad en la que existen varias categorías profesionales, recibirán 15.000 euros. Es el caso del Brea, el Utebo, el Ebro, el Teruel y la SD Tarazona. El Utebo y el Club Patín Fraga son los nuevos clubs que se suman a la lista de beneficiarios. En el caso de la entidad fragatina, semifinalista de la Copa de la Reina, percibirá 34.755,21 euros.

El Gobierno de Aragón ha desestimado en esta ocasión las solicitudes del SD Ejea, FSF César Augusta y Monkayak Híberus por disputar una categoría no subvencionable; de Peña Guara y el Club Escuela Esther Domínguez por no contar con equipos o escuelas de iniciación integrados en su estructura; la Fundación Educación Marianistas Domingo Lázaro por no cumplir los requisitos como beneficiaria por ser una fundación; y el Zaragoza CFF por no haber subsanado la solicitud en el plazo concedido. Tampoco aparece en la relación de entidades la Escuela Waterpolo Zaragoza.