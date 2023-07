El Casademont Zaragoza volverá a competir en Europa la próxima temporada. Disputará de nuevo la FIBA Europe Cup después de haber recibido una invitación para la fase previa del torneo, que se jugará del 3 al 5 de octubre. La normativa de la competición establece que no pueden participar en ella los equipos clasificados en el tercio inferior de las Ligas domésticas, como era el caso del Casademont Zaragoza al haber finalizado decimotercero. Después de intentar tomar parte en la Eurocup y la Basketball Champions League sin éxito, la petición de la entidad ha sido atendida por la FIBA con esta fórmula de la invitación.

De esta forma, el Casademont Zaragoza tendrá que ganarse el acceso a la fase de grupos en un torneo previo. Habrá siete torneos con formato de grupo y el mejor equipo de cada uno obtendrá el billete. El sorteo de estas eliminatorias y de la fase de grupos se celebrará en Múnich el 8 de agosto.

El Casademont Zaragoza vuelve así a jugar en Europa después de un año de ausencia. El club aragonés disputó la Eurocup tres temporadas y otras tantas la Basketball Champions League, alcanzando el tercer puesto en su segunda participación, en 2021. Para la temporada 2021-22 no obtuvo plaza deportiva para este torneo y se convirtió en el primer club español en participar en la FIBA Europe Cup.

La experiencia no fue nada positiva para el equipo aragonés, que no logró superar la fase de grupos al vencer únicamente dos de los seis encuentros que disputó. Ese fracaso supuso el principio del fin de la etapa de Jaume Ponsarnau al frente del primer equipo. El Casademont acabó antepenúltimo en la ACB esa temporada, por lo que el pasado curso no disputó ningún torneo continental pese a que también lo intentó.

Esta vez las gestiones sí han dado sus frutos con esta invitación, que va a suponer que el club tenga a sus dos equipos de élite por el viejo continente. El conjunto femenino estará en la máxima competición, la Euroliga, y el masculino regresa a la FIBA Europe Cup.