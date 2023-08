El momento del alero vallisoletano Miguel González de dar el gran paso a la ACB ha llegado. El jugador de 24 años fichó el pasado mes de julio por el Casademont Zaragoza, su segundo club en la división puntera tras el Baskonia, y aterriza en la capital aragonesa con el objetivo de sumar minutos y asentarse en la categoría.

«Quiero mejorar como jugador e intentar ganar minutos aquí que sean de calidad. Ojalá poder seguir en esta liga muchos años más», ha manifestado González en su presentación como jugador rojillo en el Príncipe Felipe este lunes. «Colectivamente, somos unos cuantos jugadores nuevos y hay que formar esa química tan necesaria y, a partir de ahí, construir poco a poco», ha expuesto.

El vallisoletano aterriza en Zaragoza después de tres años en LEB Oro, donde estaba asentado y disponía de regularidad en el Força Lleida. «Es un paso bastante grande tras LEB Oro. Conocía la ACB, aunque no mucho, pero sí es un gran paso adelante porque este año puedo ofrecer ese plus que me faltaba años atrás y creo que Zaragoza es un club en el que se puede crecer como jugador», ha argumentado. «Con Porfi al mando, seguro que irá bien», ha agregado el jugador.

Precisamente, Miguel González ha indicado que fue Porfirio Fisac quien se puso en contacto con él para su fichaje y le convenció de elegir la propuesta del Casademont Zaragoza. «Al final de la temporada pasada, Porfi contactó conmigo y me dijo que venía siguiendo mi trayectoria últimamente, a parte de que me conoce desde hace bastantes años. Estaba interesado en que jugase aquí para él y me expuso un poco su idea, la valoré y no dudé en aceptarla», ha asegurado el alero. «Sé que con él, los jugadores jóvenes que intentan introducirse en la ACB han tenido éxito. No dudé en aceptar su propuesta y vengo con mucha ilusión de trabajar y darlo todo aquí», ha añadido.

El vestuario

El jugador de 202 centímetros ha manifestado sentirse adaptado a la ciudad y a la plantilla, algo facilitado por un vestuario muy renovado este verano en el Príncipe Felipe. «Ya estoy adaptado a Zaragoza y el equipo tras una semana y media de entrenamientos. Cuesta un poco más llegar a una ciudad y un club nuevo, pero los compañeros me han acogido bien», ha expresado. «Somos muchos jugadores nuevos este año, pero con los entrenamientos y las actividades que hemos podido hacer fuera de la pista se va creando esa química. Han sido días positivos y lo seguirán siendo», ha destacado González de sus primeros días en la capital aragonesa.

El nuevo exterior del Casademont se considera «un jugador que puede hacer de todo. No destaco en nada en particular, pero puedo aportar en todas las facetas del juego», ha afirmado. «En este equipo, hay jugadores muy buenos ofensivamente en la línea exterior. Mi papel va a ser más el de hacer el trabajo sucio, el defensivo, aunque también puedo aportar en el tiro exterior. Jugaré de 3 y de 4 y ayudaré ahí», ha sentenciado Miguel González.