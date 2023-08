Era este martes un día importante en el Príncipe Felipe. El Casademont Zaragoza ponía delante de un micrófono por primera vez como rojillas a Nerea Hermosa y a Ainhoa Lacorzana, ambas de 22 años y recientemente fichadas por el club, para su presentación como jugadoras del conjunto aragonés.

Y ambas han demostrado estar perfectamente adaptadas a Zaragoza y a la idea de Carlos Cantero. «Estoy muy feliz de estar aquí. El equipo me está ayudando mucho a adaptarme, especialmente las capitanas, Mariona y Vega», ha reconocido Hermosa. «Las cinco jugadoras que siguen desde el año pasado están haciendo que la adaptación a este proyecto sea mucho más fácil que en otras situaciones para las jugadoras que hemos llegado», ha explicado su compañera, una Ainhoa Lacorzana convencida de haber dado el paso correcto cambiando Bembibre por Zaragoza tras dos años en la élite con el cuadro leonés.

«El año pasado fue el año que pegué el tirón y, cuando me llamó Carlos y me dijo que quería apostar por mi proyección como jugadora, fue complicado rechazar una oferta como la que me ponían en la mesa», ha afirmado la polivalente jugadora andaluza. «Apuestan por tu mejoría y tu desarrollo, y no dudé en coger esta oferta», ha indicado.

El papel de Carlos Cantero ha sido relevante para concretar la llegada de ambas. «Carlos me ha estado siguiendo en mi carrera universitaria en los últimos años y me dijo que le gustaba mucho mi forma de juego. Esa confianza me hizo venir aquí», ha afirmado Nerea Hermosa, cuyos 196 centímetros aterrizan en Zaragoza tras más de 100 encuentros con las Georgia Tech Yellow Jackets de la NCAA. «Es muy importante tener confianza con el entrenador y poder comunicarse, ya que ese click puede hacer muy diferente una temporada», ha expuesto. «Seguí los partidos del Casademont desde Estados Unidos y era un equipo con el que me sentía identificada», ha confesado la vitoriana.

«En mi caso, la conversación con Carlos Cantero fue una parte determinante de mi decisión por la sinceridad con la que me mostró el proyecto que él tenía este año para el equipo y también de cara a dos o tres años», ha agregado Ainhoa Lacorzana sobre el papel del técnico en su fichaje. «Fue honesto y me dijo que iba a ser un año duro, complicado, con la Euroliga... Como jugadoras jóvenes, introducirnos en la máxima competición europea es un gran paso y sabemos de la complicación que va a suponer afrontarlo», ha dicho la base.

La Marea Roja, determinante

De igual modo, a las dos nuevas rojillas les convenció también la posibilidad de jugar en el Príncipe Felipe con el impulso que supone tener a la grada volcada en sus partidos en Zaragoza. «Ver el Príncipe Felipe como lo veías era una pasada para las jugadoras que veníamos a jugar en contra. Poder tenerlo a favor es una ilusión», ha explicado Lacorzana, que ha tenido que sufrir en varias ocasiones la presencia en contra de la Marea Roja cuando la sevillana ha visitado el feudo rojillo con el Bembibre.

«Jugar con tanta gente te motiva mucho más a jugar también por ellos y a que estén orgullosos del equipo de su ciudad. Es algo muy bonito para el baloncesto femenino porque aporta visibilidad y se nota que está creciendo mucho», ha indicado Nerea Hermosa.

«El sentimiento de Rasmia es el que nos han intentado ir inculcando. Solo con verlo como rival, el año pasado, ya se veía la conexión con la afición. Ver a Vega cómo animaba, como capitana, haciendo que el público luchara... En ambientes más complicados y en partidos más competitivos, ha sido el público el que también los ha sacado adelante», ha añadido Lacorzana. «Es la sexta jugadora», ha sentenciado.

Zaragoza, el lugar para seguir creciendo

Nerea Hermosa, internacional en todas las categorías inferiores de la selección nacional y presente en la preparación de la absoluta para el Eurobasket disputado este verano, llega al Casademont con el objetivo de continuar con su progresión después de un amplio recorrido en el baloncesto universitario estadounidense, al que llegó en 2019. «Es mi primer año en una liga profesional después de cuatro años en Estados Unidos. Si poco a poco sigo trabajando con mi ética de esfuerzo, creo que puedo ir buscándome mis minutos. He venido aquí para seguir creciendo y el estilo de juego se adapta muy bien a mí, así que estoy muy contenta», ha confesado la pívot.

Ainhoa Lacorzana, por su parte, aterriza en el Príncipe Felipe con dos años de experiencia contrastada en la máxima categoría y dispuesta a aprovechar su polivalencia. «Me gusta ver que clubs como el Casademont, uno de los cuatro mejores de la Liga, esté apostando por juventud. Los minutos van a estar caros, como en cualquier equipo. Desde la constancia, el esfuerzo y el trabajo, intentaré ganarme el mayor número de minutos que pueda y sacar el máximo rendimiento posible», ha afirmado Lacorzana, que se define como «polivalente». «Estos dos años, me han encasillado más en la posición de base, pero mis características físicas me permiten jugar de base, escolta o alero», ha argumentado la sevillana.