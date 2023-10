Tanto Carlos Cantero como Vega Gimeno y Helena Oma, entrenador y jugadoras del Casademont Zaragoza que este sábado ha perdido ante el Valencia su oportunidad de disputar la final de la Supercopa de España por primera vez, han coincidido tras el choque en que no han podido dar su mejor versión para tumbar al cuadro valenciano.

«Hoy no han tenido el partido algunas jugadoras y, cuando no lo tienen, no se juega igual de fluido», explicaba Cantero. «Hemos dado alas al Valencia y, en cuanto han empezado a anotar y correr y te muestran un juego más físico, tú ya no tienes esa fuerza para remontar», lamentaba. «Nos ha faltado dar un paso adelante y el Valencia ha hecho un gran partido para sacarnos de nuestra zona de confort», indicaba Oma. «Nos ha penalizado. Presionan mucho y nos costaba empezar las jugadas», aseguraba la catalana. «No hemos estado al nivel que solemos dar. Hemos tenido muchas pérdidas por faltas de intensidad y no estar metidas en el partido», agregaba al respecto su compañera Vega Gimeno. «El mérito lo han tenido ellas presionando líneas de pase, pero conociendo al Valencia, no hemos estado a ese nivel que es el que se nos exige para competir este tipo de partidos», afirmaba.

Para el preparador, la expulsión de Christelle Diallo por dos antideportivas ha cambaido el encuentro para disgusto del Casademont, que ha ido apagándose y no ha podido reaccionar en busca de dar la vuelta al resultado desfavorable tras la eliminación de la francesa. «Estábamos encontrándola bien, sacando faltas y dándole balones al poste. Dos antideportivas la echan y nos quedamos con lo que mejor estábamos jugando en el partido», expresaba el madrileño. «Si no, hubiésemos encontrado otro tipo de situaciones. Esto es una consecuencia de no haberlas encontrado por su salida», añadía.

Vega Gimeno y Helena Oma se mostraban dolidas por no haber logrado el pase a la final ante el actual campeón de Liga. «Estamos tristes y dolidas, pero no por no haber jugado una final, si no porque no hemos mostrado nuestra identidad ni nuestra esencia», comentaba Gimeno al respecto. «Cuando pierdes y sabes que no has estado bien, es frustrante», explicaba la capitana.

«Ahora estamos tristes, pero es un partido más que nos ayudará a crecer y seguir adelante», indicaba Helena Oma, enfocada en el aprendizaje positivo que la derrota dejará en ella y en las suyas. «La Supercopa es un premio y nos queda mucho por disfrutar y ganar. Vamos a reponernos y a seguir», reflexionaba Oma. «Del partido de hoy vamos a sacar algo positivo, estoy convencida. Creo que de aquí saldremos más fuertes», agregaba su compañera Vega.