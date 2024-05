La Agustina de Aragón original de Ferrer-Dalmau, en Zaragoza

El cuadro original de Augusto Ferrer-Dalmau (Barcelona, 1964) de Agustina de Aragón, una selección de sus piezas más importantes, esculturas, bocetos inéditos y obras intervenidas por el artista se podrán ver en la exposición 'Pintura para la historia'. La muestra del conocido como 'pintor de batallas' se expone hasta el 2 de junio en el Palacio de la antigua Capitanía General de Aragón, dentro de la programación del día de las Fuerzas Armadas 2024.

La presentación de la muestra, que ha sido este jueves, ha estado presidida por el coronel Jose Luis Monterde Maldonado, en representación del Comandante Militar de Zaragoza y Teruel, General de Brigada Manuel Pérez López, junto con el propio pintor Augusto Ferrer-Dalmau Nieto. El coronel ha definido la exposición como «excepcional» y ha hecho un repaso por las diferentes batallas que ha retratado el artista barcelonés. «Augusto es un pintor sin explicación. Ha sido reconocido como el mejor artista vivo de cuadros de historia del panorama internacional», ha destacado.

El pintor, que recibió el pasado 3 de abril en el Palacio de Congresos de Cádiz la Medalla de Oro al Mérito en Bellas Artes 2022, ha retratado diferentes aspectos y épocas de las Fuerzas Armadas mediante cuadros históricos y batallas. En la muestra se hace un recorrido cronológico a la Historia de España a través de personajes como la Reina Isabel, El Cid, Cervantes o Pizarro, entre otros, y campos de batalla de diferentes lugares del mundo.

Pieza estrella

En la exposición, al cuadro de Agustina de Aragón le acompañan diferentes esculturas y siete bocetos intervenidos de piezas que ha pintado. Además de una completa selección de obras creadas por el artista. Durante la inauguración ha realizado un recorrido por la muestra destacando algunos de sus trabajos, entre ellos, el cuadro de la Batalla de Covadonga. «A la hora de pintarlo me enfrenté a un problema, y es que no sabía como vestían en la época ni como representarlo. Así que hice todo en base a descripciones históricas, e incluso me trasladé hasta el lugar donde ocurrieron los hechos para ver el escenario», ha relatado Ferrer-Dalmau.

Del cuadro Sidi ha explicado que «significa señor en árabe, era la forma que tenían los árabes de referirse a Rodigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador». En esta ocasión, Ferrer-Dalmau creó la estampa del Cid para la portada del libro de Pérez-Reverte que recibe el mismo nombre que la pieza artística. En esta línea, también ha destacado su cuadro La llegada de Hernán Cortés en México. «Por esta pieza me contactaron desde una plataforma de 'streaming' que está haciendo una serie del conquistador y han creado el vestuario en base a mi imagen», ha declarado.

El coronel Monterde ha invitado «a todos los zaragozanos y aquellos que se desplacen a la ciudad estos días a visitar la exposición y el Palacio de la antigua Capitanía General», así ha quedado inaugurada la muestra.

La Capitanía abrirá sus puertas hasta el 2 de junio para acercar a la ciudadanía un edificio que es parte del patrimonio arquitectónico aragonés. La muestra pictórica de Ferrer-Dalmau, que acogerá el Salón del Trono de Capitanía, tendrá acceso libre para los visitantes en horario de 11.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 21.00 horas.