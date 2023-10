Porfirio Fisac, técnico del Casademont Zaragoza, ha destacado este viernes la importancia de los dos partidos que el cuadro rojillo disputa en el Príncipe Felipe de forma consecutiva en la Liga Endesa, a un día de afrontar el primero de estos dos compromisos ante el Joventut de Badalona. «Son partidos claves para nosotros de cara al futuro y a ver en qué vamos a estar luchando. Siempre he creído que hay diez jornadas donde esta primera situación te marca por dónde puedes ir y cuál es tu objetivo a lo largo del año. Este primer partido en casa es una de las claves para ver qué queremos ser nosotros durante el año», ha indicado Fisac. «Son encuentros donde no vale si tengo dolor, solo sirve sufrir y saber que son partidos que van a definir los siguientes seis meses del año», ha añadido.

Los suyos reciben este sábado a las 21.15 al Joventut en busca de la segunda victoria del curso en la ACB. «Es un equipo que ha estado jugando muy bien al baloncesto y que tiene grandes jugadores. Les ha dañado esta situación con las lesiones, es algo que suele pasar a todo el mundo, especialmente cuando son jugadores tan claves. Tiene mucho mérito competir al más alto nivel en dos competiciones con todos los percances que están teniendo», ha asegurado Fisac, destacando el gran nivel de los jugadores de la Penya. «Sigue siendo uno de los mejores equipos de esta competición y un club que siempre me agrada porque apuesta por gente nueva y de la cantera», ha explicado.

El segoviano debe escoger cuál de sus pívots no formará parte de la plantilla del Casademont Zaragoza a la mayor brevedad, con Kravic en el punto de mira dada su escasa participación en los últimos encuentros. «La decisión no está tomada y no tiene por qué ser Dejan (Kravic) en este aspecto. Depende mucho del estado físico de Okafor o de la adaptación de Watt», ha argumentado Fisac. «Habrá que tomar una decisión lo antes posible, pero no tengo la decisión tomada de momento o creo que no debo de transmitirla exteriormente», ha agregado.

En lo que respecta al estado físico de los suyos, Fisac ha descartado lesiones importantes de cara al duelo de este sábado. «Estamos teniendo pequeños percances, como siempre, pero la semana está siendo positiva en cuanto al trabajo. El grupo siempre ha tenido una buena disposición para trabajar y lo único que puedo hacer es hablar bien de ellos. No ha habido percances físicos destacables. Es agradable poder trabajar con ellos por la mañana y la tarde durante estos cinco días», ha expuesto.

Sobre la reciente salida del canterano Javi García con destino a LEB Plata, el técnico ha comentado que «es algo que llevábamos trabajando desde el año pasado, que ya se le cedió». «Entendíamos que el paso siguiente en su carrera tenía que ser hacia atrás en el sentido de bajar de categoría para poder algún día volver a demostrar», ha expresado. «Su paso era buscar un sitio donde pudiera buscar minutos», ha reflexionado.

Su puesto lo ocupará Álex Moreno, otro jugador de la casa que se marchó al baloncesto alemán y que regresa ahora tras ser campeón del mundo sub-19 junto a Lucas Langarita para afrontar el primer gran reto de su carrera deportiva. «Sabemos las condiciones que tiene. Viene a cumplimentar el equipo y cambiar su ficha de EBA por la de ACB», ha indicado Fisac. «Estamos contentos de que sea otro hombre de casa que pueda ayudarnos a trabajar diariamente», ha afirmado.