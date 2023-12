Una más para el Casademont Zaragoza, como si fuera fácil. Once victorias consecutivas llega el conjunto aragonés, ocho de ellas en la Liga Femenina Endesa en la que solo ha perdido un partido y únicamente le supera el Perfumerías Avenida. La octava llegó en Alcantarilla ante un Jairis que le hizo sudar hasta el final (60-71) pero ante el que el Casademont volvió a ser el Casademont, y eso ya es mucho decir. De Polonia a Alcantarilla y con Rumanía en el horizonte pero sin perder ni un ápice del hambre y la competitividad que van grabadas a fuego en el ADN de este equipo.

Sin Atkinson, reservada por sus problemas físicos, Mariona Ortiz volvió a dar un recital en la dirección, cada día mejor secundada por Gervasini, Diallo se hizo grande por dentro, Pivec en el rebote ofensivo, Holesinska asumiendo lanzamientos y puntos... y así una tras otra, cada día sumando más, cada día más y mejor equipo, solidario y comprometido, esforzado hasta el final, sin un techo claro. Con la defensa como seña de identidad: ayer Carter hizo 17 puntos en la primera parte y solo uno en la segunda.

Con Diallo pero sin Atkinson comenzó el partido el Casademont Zaragoza, buscando a su referencia interior hasta encontrarla en buenas acciones cerca del aro para ir encontrando una vía de anotación. Pivec, sustituta de Atkinson en el quinteto inicial, tuvo la ingrata labor de intentar frenar a Carter, su mejor jugadora. El duelo comenzó a rachas, con un 5-0 inicial del Jairis y una respuesta de 0-7 del Casademont para que el marcador fuera oscilando a un lado y a otro y cerrar los primeros diez minutos con ligera ventaja aragonesa (18-21).

El segundo parcial comenzó con una defensa sólida del Casademont Zaragoza, que no permitió anotar a su rival en los primeros cuatro minutos, lo que sumado a los puntos de Gulbe dieron una máxima de ocho puntos para el conjunto de Carlos Cantero (18-26). No pudo estirarla más el cuadro zaragozano porque entonces entró en una fase en la que le costó más anotar, no lo hizo con tanta fluidez, mientras Arica Carter iba acercando a su equipo hasta ponerlo a un solo punto (27-28). Un par de buenas canastas de Gervasini y Holesinska dieron aire al Casademont, pero el Jairis aprovechó los últimos segundos del cuarto para anotar un triple que dejaba el encuentro en puño (32-35) transcurridos veinte minutos.

La fuerza del equipo

El Casademont tenía a su favor el colectivo, puesto que sin utilizar a Atkinson, ocho de las diez jugadoras con minutos habían anotado, siendo una de las que no Fiebich, que siempre acaba apareciendo. En cambio, en el Jairis la producción se circunscribía a los 17 puntos de Carter, más de la mitad de todo el equipo, ya que solo tres jugadoras más habían logrado sumar. Por ahí tenía el Casademont la posibilidad de forzar un cambio en su rival, tapando mucho más a Carter.

Lo consiguió en el inicio del tercer cuarto y, en cuanto encontró las vías de anotación con una confiada Diallo y los primeros puntos en todo el partido de Fiebich, logró dar otro estirón en el marcador y lograr una nueva máxima (37-46) que obligó a Marc Surís a pedir tiempo muerto a seis minutos para el final del cuarto. Reaccionó el Jairis con un 8-0 de parcial (con una técnica inexplicable a Mariona de por medio) y volvió a dejarlo todo igualado (45-46), así que el Casademont tuvo que seguir con el mono de trabajo hasta conseguir enlazar otra serie de buenas acciones para acabar el cuarto con ventaja (50-54).

Pero no fue suficiente y el equipo tuvo que seguir peleando en cada acción, en cada defensa, en cada ataque. Resistió muy bien el Casademont con Gervasini a los mandos, pero el partido era de pico y pala hasta el último instante. Haciéndose aún más fuerte en defensa logró un nuevo estirón en el marcador para poner una nueva máxima (54-63) a 3.54 para el final que llegó a ser de doce tras el tiempo muerto (54-66) porque el Jairis ya no encontró la manera de superar la defensa aragonesa. Un colchón que ya fue suficiente para cerrar un nuevo triunfo, el octavo triunfo consecutivo en la Liga, el undécimo seguido contando la Euroliga. El Casademont Zaragoza suma y sigue.