Carlos Cantero ha expresado este lunes su satisfacción por el tremendo estado de forma de su Casademont Zaragoza, que acumula 11 victorias seguidas, antes de viajar a Rumanía para medirse al Sepsi este miércoles a las 18.00 en la Euroliga. «Estamos disfrutando la racha. Sabemos que tenemos que ir paso a paso. Estoy en un modo donde no puedo pedirles más de la exigencia que ya les pido, que es muy alta, porque ellas están respondiendo», indicó.

El entrenador ha destacado la alegría que se respira en el vestuario de su equipo. «Hay que mantener el ambiente positivo, de confianza, y en ello estamos. Así es mejor que respondan ante situaciones adversas, como lesiones o jugar más», ha dicho.

Las suyas jugarán el miércoles frente al Sepsi, que viene de doblegar al Lyon y lograr así su única victoria en la Euroliga. «Me preocupa jugar contra equipos de esta estructura porque no estás acostumbrado, no entrenas contra equipos así, no juegas con equipos con esta estructura y necesitas adaptarte el día del partido», ha expresado Cantero.

El preparador ha afirmado que el objetivo de las suyas en la competición continental es «seguirla disfrutando», aunque ha matizado que «somos ambiciosos y, según avanza la competición, queremos pelear por más cosas». «Pase lo que pase, el equipo está fuerte de cabeza, ánimo y confianza», ha agregado Cantero, que viaja a Rumanía con Atkinson en duda. «Hoy (por este lunes) no va a entrenar conmigo y va a hacer un trabajo más fuerte con el preparador. Viajará y podrá a estar a mi disposición. Queremos tomarlo con calma», ha afirmado el técnico rojillo.