«Me va a costar cumplir eso de los 15 días tranquilo», ha indicado este lunes Porfirio Fisac respecto a sus deseos expresados la pasada semana, cuando aseguró querer algo de tiempo para trabajar con la totalidad de su plantilla. Y no le falta razón.

El entrenador del Casademont Zaragoza ha perdido a Emir Sulejmanovic de cara al duelo de este martes, en el que los suyos recibirán al Nymburk checo en el partido que abrirá la segunda ronda de la FIBA Europe Cup. «Recibió un golpe en la rodilla en la parte final del partido (frente al Murcia). Se le ha inflamado un poco y le están acabando de hacer las pruebas», ha explicado respecto al estado del bosnio. «No contamos con él para este martes. Dependiendo de cómo salga la resonancia y la evolución que tenga, veremos por dónde va», ha afirmado.

Dicha situación condiciona la confección de plantilla de Fisac para el duelo ante el Nymburk. «Esto nos conlleva un problema porque tenemos que meter cinco españoles, así que no hay que dejarles solo a él y a Yusta, sino también a otro europeo», ha confirmado el preparador. «Hay dos jugadores que mañana no estarán. Uno es Sulejmanovic y el otro lo decidiremos a lo largo de la tarde de este lunes», ha expresado.

Los suyos afrontan el duelo con la satisfacción que ofrece el paso adelante dado con la victoria frente al UCAM Murcia. «Todos los lunes vienen al 200%, a disfrutar y a hacer nuestro trabajo independientemente de lo que haya pasado el fin de semana, pero sí que es verdad que ganar os gusta a vosotros (en referencia a los medios), como para no gustarme a mí», ha argumentado el técnico entre risas. «Lo único que deseamos es jugar. Entramos en una nueva fase de grupos muy atractiva y en la que se presentan varios equipos nuevos», ha agregado.

El Nymburk arriba al Príncipe Felipe con la intención de comenzar la segunda fase tumbando al Casademont. «Tienen cinco jugadores americanos y tres de ellos son muy importantes, como Gordon o Bell III. Son un 1 y un 4 con mucha energía, dinamismo y tienen experiencia en distintos países de Europa», ha analizado Fisac sobre su rival.

«A esto le juntas que tienen dos jugadores checos que son de máximo nivel en las posiciones exteriores. Ambos tienen buen tiro. Es un equipo complicado que fue el mejor segundo de la primera fase y no podemos fallar. No podemos perder ningún partido en casa», ha aclarado el segoviano. «Esto es clave porque no hacerlo te obligaría a ganar los tres encuentros fuera, así que cada uno de los que tengamos en casa es un sí o sí», ha dicho en referencia a la importancia de vencer en el Príncipe Felipe. «Si perdemos, las opciones de quedar primeros se reducen muchísimo», ha incidido.

Trae Bell-Haynes se presenta en el duelo como una de las grandes amenazas del Casademont tras haber sido el mejor valorado en los dos últimos encuentros de la Liga ACB del cuadro aragonés y Fisac ha alabado su velocidad a la hora de atacar. «Es muy importante, pero me gustaría que tuviésemos más capacidad de que otros jugadores pudiesen echar ese balón al suelo. Intentamos que nuestros cuatros y treses puedan tener ese primer gesto de contraataque. Trae estuvo espectacular en todo», ha manifestado el entrenador del conjunto rojillo.