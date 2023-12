El base italiano Andrea Cinciarini ha dejado este jueves de ser jugador de Casademont Zaragoza tras haber rescindido su contrato con el conjunto aragonés, según informa este último.

El jugador transalpino pidió al club rescindir el contrato porque quería reunirse con su familia en Italia, a la que había tratado de traer a España, pero le había sido imposible lograrlo y a la que echaba mucho de menos.

El club ha llegado a un acuerdo con Cinciarini para desvincularse y que el base pueda regresar a su país.

El jugador ha querido dejar un mensaje para club y aficionados antes de regresar a Italia: «Un agradecimiento especial a un club muy profesional y organizado como Casademont Zaragoza, que siempre nos ha dado su apoyo y nunca nos ha faltado nada desde el primer día en que llegué a esta bonita ciudad. Y a vosotros, fans de la Marea Roja, por el continuo aliento que dais en cada partido, por esa RASMIA que os caracteriza y por todo el amor que tenéis por el equipo y por vuestra ciudad de Zaragoza. Os seguiré, os animaré y siempre os desearé lo mejor», rezaba el escrito publicado por el club.

También ha dejado unas líneas para sus compañeros, de los que se ha despedido personalmente antes de regresar a Italia. «Quiero agradeceros desde el fondo de mi corazón todos estos meses, me divertí con vosotros y os aprecio a todos, vuestra disponibilidad, vuestro carácter y vuestras cualidades, primero como personas y luego como jugadores. Un sincero agradecimiento también a todo el personal que me ha apoyado y me ha ayudado mucho en los últimos meses. Os seguiré y os animaré. Un abrazo de vuestro "Grande giocatore di Pallacanestro"», ha señalado.

Casademont Zaragoza ha agradecido el compromiso, la profesionalidad y la entrega diaria de Andrea Cinciarini, al que le desea los mayores éxitos en sus próximos proyectos en el regreso con su familia.

El italiano ha sido relacionado últimamente con el VL Pesaro de la Lega de su país y, según publicaba el periodista italiano Luca D'Alessandro, se encuentra en negociaciones avanzadas para su regreso al baloncesto transalpino.

El Casademont, por su parte, continúa peinando el mercado en busca de un base que releve a Cinciarini para el resto de la temporada.