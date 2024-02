Aday Mara disputó, posiblemente, sus mejores minutos de la temporada en la victoria de UCLA frente a Oregon (71-63). El zaragozano estuvo trece minutos en pista (venía de tener ocho y cuatro en sus dos últimos partidos) y su conexión con Andrews contribuyó decisivamente en el parcial de 9-0 con el que su equipo tomó ventaja ante 8.723 espectadores, el récord de la temporada. Su actuación fue tan buena que su técnico Mick Cronin, otras veces crítico con él, le destacó en la rueda de prensa post partido: "Creo que Aday jugó muy bien".

Cronin elogió el trabajo diario y el crecimiento del zaragozano. "Sus dos movimientos en el poste en la primera mitad funcionaron. Si vieran los entrenamientos, podrían ver la frustración de cada jugador que intenta marcarlo porque anota cada uno de esos tiros. Pero sucede que es joven. Dante (Oregon) es al menos cinco años mayor que él. No cumple 19 años hasta creo que es el 7 u 8 de abril. Dylan le consiguió un par de grandes pases elevados y sigue mejorando", apuntó el técnico.

Además, Cronin habló también de las expectativas del propio jugador y las que se han generado en torno a él, que no siempre coinciden. "Aday Mara tiene una gran actitud. Conozco a mucha gente que dijo que iba a venir aquí por un año. Pero él no se puso esa expectativa. Y la verdad es que todos los que estaban a su alrededor me dijeron que iba a necesitar varios años aquí. El problema es que otras personas escriben cosas que hacen que todos piensen que él podrá dominar y ser elegido en draft. Él no pensó eso. Y conozco a la gente; sus padres no pensaban eso. Conozco a Javi, su padre, que jugó en España, y definitivamente no pensaba eso. Aunque su inglés es malo, me lo comunicó bastante bien. Él continúa mejorando. … Es un año largo, muchachos. Año largo. Todo el mundo quiere apresurarse a juzgar", argumentó Cronin.

Su compañero Dylan Andrews, con quien conectó especialmente en la pista, también tuvo palabras de elogio para Aday. "Es un jugador especial, especialmente teniendo 18 años. Su coeficiente intelectual está más allá de su edad. Como mide siete pies, puede salir del bloqueo y simplemente llegar a la canasta, y puedes lanzarle el balón a cualquier lugar, él lo agarrará y lo meterá en la canasta. Tener ese tipo de jugadores en la cancha ayuda mucho, ayuda a abrir la cancha y otros compañeros también estarán abiertos".

Aday Mara estuvo trece minutos en la pista en los que aportó dos cuatro puntos en sus seis lanzamientos y capturó dos rebotes. El zaragozano está recuperando protagonismo en el equipo después de quedarse durante tres partidos sin ningún minuto de juego.