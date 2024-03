José Antonio Artigas: "El Casademont va a hacer todo lo que esté en su mano para que Fiebich se quede"

¿Cómo han sido sus primeros siete meses en el cargo?

Han sido siete meses intensos, en los que no ha habido espacio ningún día para el aburrimiento y donde día a día vivimos un continuo tobogán de emociones. Siete meses apasionantes.

¿Qué club se encontró?

Lo dije en mi llegada y lo repito ahora, un club bastante mejor organizado de lo que podía pensar, un club que hace las cosas bastante bien y un club con ambición, pensando en el presente y, sobre todo, en el futuro.

¿Qué está intentando aportar?

No tocar lo que ya funciona, impulsar lo que funciona y generar nuevas iniciativas y acciones. Para empezar, hemos tenido un cambio de sede social, unas nuevas oficinas para que nuestros abonados cuando vengan estén mucho más cómodos y sientan el orgullo también en las oficinas. Estableciendo, junto al Consejo de Administración, planes de futuro para dotar de viabilidad, entre todos, al Basket Zaragoza.

Lo primero con lo que tuvo que lidiar fue con el caso Aday Mara. ¿En qué punto se encuentra?

Es un asunto que está judicializado y estamos a la espera de que los jueces nos vayan marcando el camino a ambas partes.

Lo último ha sido la ampliación de capital aprobada la semana pasada. ¿En qué situación financiera se encuentra el club?

Es una ampliación de capital necesaria, primero, para no tener que disolver el club y no tener que dejar sin baloncesto de élite a los zaragozanos y zaragozanas. Ha sido una ampliación liderada, una vez más, por Reynaldo Benito y el Consejo de Administración. Una ampliación necesaria para dar viabilidad y estabilidad de futuro al club. De esta forma se cimenta mucho más y mejor el futuro del club.

En el comunicado decían que habían descendido un 15% las ayudas públicas.

Es cierto. En el último ejercicio que se expuso a la Junta, correspondiente a la temporada 2022-23, hubo un descenso en el ingreso de las cuentas públicas.

Para el curso 2023-24 ha habido un incremento presupuestario y esperamos que, al final del ejercicio, cuadren las cuentas.

¿Para esta temporada qué previsión tienen?

Estamos muy agradecidos a todas las ayudas públicas que tenemos. Por supuesto que nos gustaría que fueran mayores porque, de esa forma, podríamos ser todavía más ambiciosos en el proyecto de club. Pero esto también se puede hacer extensivo a las empresas privadas y al apoyo del público. Lo ha dicho nuestro presidente y lo digo yo, seremos lo que queramos entre todos llegar a ser. Entre todos es instituciones públicas, privadas y nuestra Marea Roja. Necesitamos ese apoyo de todos para ser lo que queramos llegar a ser.

¿Esta temporada han podido mantener el presupuesto? ¿Qué cifras maneja el club?

¿Todos esos inconvenientes han alterado ese presupuesto?

Los presupuestos se fijan al principio de la temporada y luego los tienes que gestionar. A partir de ahí ha habido cosas positivas, como ventas de jugadores que no estaban previstas, pero también cosas negativas. Hemos tenido que ir incorporando jugadores y hemos tenido gastos imprevistos.

Un presupuesto nunca está cerrado, no será sencillo cuadrarlo.

Efectivamente, no es algo sencillo de gestionar, pero como le ocurre a la mayoría de las empresas. Basket Zaragoza no deja de ser una empresa, una empresa de gestión deportiva, que gestiona los sueños, las emociones alrededor de sus equipos de baloncesto masculino y femenino y también del balonmano, no nos olvidemos. A partir de ahí como en cualquier empresa hay que gestionar un presupuesto e intentar cuadrarlo al final de la temporada.

¿Prevén alguna incorporación más en el equipo masculino?

Como cualquier empresa, siempre estamos trabajando por la incorporación de talento. Queremos tener a los mejores en nuestra empresa. En el caso concreto del equipo masculino, la comisión deportiva no ha dejado de trabajar en ningún momento este año. A pesar de que en ocasiones no se visibilice o aparentemente no haga falta incorporar un jugador, la comisión deportiva no deja de trabajar rastreando el mercado, en conocer posibilidades de presente y, sobre todo, de futuro. Permanentemente se está trabajando para poder incorporar un buen jugador o jugadora al Basket Zaragoza.

¿Va a llegar algún jugador, teniendo en cuenta que Smith sigue de baja y que Mencía sufrió un percance el domingo?

Como director general, todo tiene que pasar por la dirección deportiva. Si hay la posibilidad de incorporar a un buen jugador, haremos el esfuerzo y lo incorporaremos.

Bell-Haynes tiene contrato para la próxima temporada y todos deseamos que continúe aquí cumpliendo su contrato.

Es también tiempo de pensar en el futuro. ¿Están trabajando en alguna renovación en el equipo masculino?

Todos ansiamos y queremos esa continuidad de bastantes jugadores y jugadoras. Ya se intentó esta temporada pasada. Lamentablemente, al final fue menor de lo que nos hubiera gustado en el equipo masculino, en el femenino pudimos conseguirla. En el masculino estamos trabajando en esa continuidad y hay jugadores que ya tienen contrato para la próxima temporada.

Fisac explicó que estaban intentando quitar la cláusula de Euroliga del contrato de Bell-Haynes.

En el equipo femenino sí se han confirmado la continuidad de Cantero y de Mariona Ortiz.

Ambos tenían contrato de cara a la próxima temporada, lo único que se ha hecho es ratificar que van a estar aquí en Zaragoza. Algo muy importante para todos porque es dar continuidad al proyecto y seguir dando pasos y demostrando la ambición que tenemos, desde el presidente pasando por el Consejo de Administración, de seguir en lo más alto.

¿Habrá más renovaciones?

Al igual que nos pasa en el masculino, la comisión deportiva desea que haya una importante continuidad en el equipo, mejorando lo que se pueda mejorar, que cuanto más arriba estás más difícil es.

Leo jugará este año con New York Liberty y, a partir de ahí, ojalá quiera continuar un año más con nosotros en Zaragoza, pero depende de ella.

¿Cómo está la situación de Leo Fiebich?

El club lo quiere.

Basket Zaragoza hará todo lo que esté en su mano para que Leo Fiebich pueda seguir estando en Zaragoza.

Este miércoles hay dos partidos importantísimos. ¿Qué importancia tiene para el club que el equipo masculino siga en Europa?

Para el club, y no solo para el club, para Zaragoza y Aragón tener a dos equipos compitiendo al máximo nivel es un orgullo y una proyección de la mejor imagen de esta tierra a todos los rincones de Europa. Nuestros dos equipos abanderan lo que es el deporte zaragozano y aragonés en Europa y lo hacen, en ambos casos, hasta cuartos de final y ojalá no nos quedemos ahí y sigamos manteniendo vivo el sueño europeo. Ojalá en ambos casos podamos meternos en unas semifinales europeas. Lo tenemos cerca pero sabemos todos lo difícil que es. Es un sueño y, como dijo en el pasado José Luis Abós, nos hemos ganado el derecho a soñar. ¿Es difícil? Por supuesto. ¿Es imposible? No.

¿El equipo femenino ha superado las expectativas del propio club en la Euroliga?

¿Y a quién no le ha superado las expectativas? Si en el mes de agosto, cuando se hizo el sorteo, alguien hubiera dicho que íbamos a estar donde estamos, jugándonos la posibilidad de entrar en la Final Four en el tercer partido y en la cancha del subcampeón, dudo mucho que alguien hubiera dicho sí, el Casademont va a estar ahí. Es una sobresaliente realidad la que ha conseguido este equipo. Ha obtenido unos resultados espectaculares, ganando unos partidos increíbles y haciendo del Príncipe Felipe una cancha prácticamente inexpugnable. Tan solo un equipo en las dos últimas temporadas ha ganado aquí, el campeón de Europa y por muy poco. Todo esto hubiera sido imposible sin el aliento de la Marea Roja, sin los miles de seguidores que se han ido sumando cada vez más, inyectando la energía necesaria a nuestras jugadoras.

Ese es el otro gran éxito, el ambiente que se vive en el pabellón.

Es un ambiente que ha traspasado fronteras. En el baloncesto europeo las propias jugadoras ya hablan de lo que se vive, lo que se siente, cuando se juega en Zaragoza. En otras épocas en el baloncesto masculino se hablaba de otras canchas, otros países, donde jugar era muy especial, ahora en el baloncesto femenino el efecto Zaragoza, lo que se vive aquí, se ha hecho totalmente conocido.

¿Los clubs rivales, la gente de la FIBA, les habla de esto?

No solamente a nosotros, lo comentan también en los medios de comunicación. Ha habido jugadores muy importantes a nivel mundial que han mostrado su asombro, la espectacularidad que tiene jugar en el Príncipe Felipe con miles de aficionados que no dejan de animar. Lo han destacado a través de redes sociales y nos lo han dicho a nosotros. Jugadoras, árbitros, los comisarios de la FIBA, nos hablan de esa espectacularidad.

Después de la Euroliga habrá más retos, la Copa de la Reina, la segunda plaza de la Liga. ¿Cuáles son los objetivos?

Este equipo se ha ganado el derecho a soñar que decía Abós y, por tanto, los retos paso a paso. Primero tenemos este partido europeo, después vendrá la Copa a finales de mes y luego iremos a conseguir todo lo que podamos en la Liga. Son todo retos apasionantes, todo retos muy difíciles pero no imposibles.

¿Ven posible una Final Four en Zaragoza?

Primero hay que ganar en Turquía. Eso ya es muy difícil. Si lo lográramos, Basket Zaragoza solicitará la organización de la Final Four en la ciudad. Son los clubs clasificados los que deben solicitarlo y Basket Zaragoza lo hará inmediatamente en caso de conseguir la clasificación. Estoy seguro de que contaríamos con el apoyo de instituciones, empresas y nuestra Marea Roja.

Si la Copa ya fue un éxito, esto lo sería mucho más.

Poder disputar en tu casa una Final Four, que son palabras mayores, ser uno de los cuatro mejores equipos de Europa, solo poder estar ya es un éxito. Es un regalo para todos los zaragozanos y aragoneses poder vivir una vez en la vida una ocasión como esta, por tanto estoy convencido de que el ambiente sería más que espectacular.

¿Al equipo masculino qué objetivos le quedan?

Pasan por esta ilusionante eliminatoria que tenemos, en la que necesitamos el apoyo de la afición para lograr la mayor diferencia de puntos porque no es un playoff, es por diferencia de puntos. A partir de ahí, intentaremos lograr el pase a unas semifinales europeas, que hace años que no vivimos unas en Zaragoza. A partir de ahí, y bajando a la competición nacional, nuestro objetivo es alcanzar cuanto antes la victoria número doce y empezar a pensar hacia arriba.

¿Y volver a puestos europeos?

Por supuesto, para Basket Zaragoza, para Reynaldo y el Consejo de Administración, la ambición es volver todos los años, tanto con el equipo masculino como femenino, a participar en Europa. Creemos que proyectar la imagen de Zaragoza y Aragón desde el baloncesto es muy positivo para todos y queremos repetir el próximo año.

¿Es cuantificable, en qué se nota estar o no estar en Europa?

El intangible está ahí, si estás en determinadas competiciones puedes contratar a determinados jugadores o jugadoras que de otra forma sería más difícil. Estar en Europa es un regalo para todos del que solo te das cuenta cuando no estás. Afortunadamente, Basket Zaragoza está empezando a normalizar, primero estar en la élite tanto masculina como femenina, y también estar en Europa con ambos equipos. Pero es algo muy, muy difícil, solo hay que mirar alrededor y ver cuántos clubs pueden decir lo mismo. Estoy seguro de que a muchos clubs les encantaría estar en la posición que tiene ahora Basket Zaragoza.

Esta temporada han tenido problemas para entrenar en el Príncipe Felipe. ¿Se sienten bien tratados, bien cuidados por Zaragoza Deporte?

El trato de Zaragoza Deporte hacia Basket Zaragoza es muy correcto y estamos encantados de disponer de una instalación como el Príncipe Felipe, que es una instalación ejemplar. Basket Zaragoza se ha hecho mayor y ha ido creciendo. El hecho de tener dos equipos en Europa y en la máxima categoría y toda la cantera que tenemos, hace que como proyecto de presente y de futuro necesitemos una instalación propia para poder entrenar, que no jugar, nuestros equipos profesionales y toda la cantera. Y eso es una necesidad sobre la que estamos hablando con las instituciones y a las que les estamos pidiendo ayuda para poder impulsar una instalación de gestión propia igual que gestionan otros clubs de la ciudad otras instalaciones de otros deportes. Eso no quiere decir que estemos a disgusto en el Príncipe Felipe, pero necesitamos esa instalación propia para seguir creciendo profesionalmente y a nivel de cantera y que puedan seguir usando el Felipe para esa optimización del uso como lo están haciendo hasta ahora de forma muy brillante. Pero con dos equipos en la máxima categoría, compitiendo en Europa y toda la cantera que tenemos, es una necesidad. Después de 22 años trabajando por y para el baloncesto el Consejo de Administración se ha ganado el derecho a que crean en este proyecto y que nos ayuden a tener esa instalación que sirva para trabajar más y mejor y consolidar para otros 20 años más este proyecto de deporte de élite.

Es una vieja aspiración del club, ha habido proyectos que no han salido adelante. ¿Cuál es la opción más factible ahora mismo?

Estamos abiertos a cualquier posibilidad. Si hay que construir una nueva instalación nos vamos a ir a más tiempo y tiempo es lo que no tenemos. Necesitamos ya, en el presente, poder desarrollar nuestro trabajo en algún sitio. Esto no quiere decir que estemos insatisfechos con lo que ya tenemos, pero hemos crecido. Son muchas horas de entrenamiento y tenemos esa necesidad. Es cuestión de lo que estamos haciendo, sentarnos a hablar y ver cuál es la mejor forma y el mejor proyecto.

El equipo de balonmano también les está dando alegrías.

Es otra de las sorpresas positivas de la temporada. Nuestra aspiración es que Zaragoza pueda recuperar cuanto antes el balonmano de élite y en eso estamos. Esta ciudad es de baloncesto pero también de balonmano, lo hemos visto en el pasado con la cantidad de gente que iba a los partidos. Nuestro proyecto pasa por liderar esa gestión del balonmano y poder recuperar la élite cuanto antes. Ojalá este año termine con la satisfacción del ascenso a la segunda categoría.

¿En caso de que el equipo se clasifique para la fase de ascenso, solicitarán ser sede?

Es uno de nuestros anhelos, poder organizar esa fase de ascenso e intentar conseguir ese ascenso a la División de Honor Plata.

¿Puede el club seguir creciendo y expandiéndose?

El club va a seguir creciendo, pero para ello una piedra angular es tener una instalación propia, conseguir de una forma u otra una instalación propia que permita seguir creciendo. Podríamos impulsar muchas más iniciativas y el Consejo de Administración liderado por Reynaldo Benito quiere seguir haciendo cosas. Es un consejo 100% aragonés, de gente que quiere lo mejor para el deporte aragonés y quiere seguir impulsando estos deportes u otros que podamos liderar en el futuro.

¿Económicamente cómo se puede crecer?

Es una cuestión de hacerlo entre todos, cada uno aportando su grano de arena. El Consejo y Reynaldo en particular llevan años apostando y aportando económicamente su dinero, solo hay que ver la última ampliación de capital. Invierten su capital para que tenga viabilidad el club y pueda seguir gestionando deporte de élite y de base en Zaragoza y Aragón. Es cuestión de todos, de seguir sumando apoyos, más empresas, más soporte institucional y más aficionados que se abonen, compren su entrada, el merchandising. Muchos pocos suman mucho.