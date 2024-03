Leo Fiebich: "No sé todavía si continuaré, es posible que sí"

En su segunda temporada con el Casademont Zaragoza, Leo Fiebich es la jugadora más destacada del equipo. La alemana es uno de los pilares fundamentales del conjunto rojillo, pero a partir de la temporada que viene pone rumbo a Estados Unidos para jugar en el New York Liberty de la WNBA. Aunque al jugarse durante el verano podría existir la posibilidad de que continuase un año más en Zaragoza. Leo ha atendido al Periódico de Aragón en la semana en la que se disputa la Copa de la Reina.

P: ¿Cómo encajó el equipo la eliminación de Euroliga?

R: Tuvimos partidos muy duros, especialmente en Turquía. Creo que estos partidos nos van a ayudar ahora en lo que queda de temporada cuando afrontemos encuentros de Copa o playoffs. Pero por supuesto que nosotras queríamos jugar la ‘Final Four’, yo sigo algo triste cuando lo recuerdo, pero estamos ya totalmente centradas en el partido de Copa del viernes contra el Baxi Ferrol.

P: ¿Jugar en Turquía fue una experiencia muy diferente a hacerlo en España?

R: En Turquía es una experiencia muy diferente. En el partido aquí sabíamos que teníamos muchas más opciones de ganarlo, pero allí los fans lo viven mucho, incluso la atmósfera del pabellón se sentía muy rara y en el hotel fue horrible. Así que no fue una experiencia buena, pero esto nos ha ayudado a mejorar como equipo en este final de temporada.

P: ¿Cómo afronta el equipo la Copa?

R: Estamos muy emocionadas, jugar la Copa siempre nos motiva. Es la primera vez en la temporada que puedes ganar un título, se juntan los mejores equipos de la Liga en un mismo lugar. Además, todo es posible como ya vimos el año pasado incluso que equipos más pequeños puedan derrotar a otros de Euroliga. Creo que será algo diferente porque por lo que he oído el baloncesto femenino no es un deporte muy seguido en Huelva, pero cada afición irá a apoyar a su equipo y espero que haya una gran atmósfera allí.

P: Sería tu segundo título con el Casademont.

R: El año pasado fue muy especial, y que la Copa fuera en Zaragoza nos ayudó mucho, gracias también al apoyo de los fans que nos apoyaron durante todos los partidos. Creo que este año será distinto al no ser en nuestra ciudad, pero queremos ganar y ese es el principal objetivo del equipo.

P: En estos dos años, ¿le sigue sorprendiendo todo el apoyo que les da la afición?

R: El año pasado después de ganar la Copa noté un apoyo enorme, pero este año es una locura porque todo el mundo nos conoce. En cualquier sitio de la ciudad la gente nos saluda y nos pide fotos. Al final es una ciudad muy grande y mola mucho que no solo conozcan al equipo masculino sino también a nosotras.

P: ¿Personalmente siente que tiene un rol importante en el equipo?

R: Sí, pero creo que si queremos ganar un título todo el mundo en este equipo va a ser fundamental, porque al final todas vamos a compartir minutos en la pista. Personalmente me siento bien, físicamente también y creo que tenemos un gran equipo y que si jugamos bien tenemos posibilidades para ganar todo.

P: ¿Físicamente como está el equipo después de tantos meses de gran exigencia?

R: Con la Euroliga fueron muchos viajes y partidos, así que no teníamos mucho tiempo para practicar. Ahora tenemos mucho tiempo para hacerlo y eso nos va a venir muy bien para fortalecer nuestros puntos fuertes. Como jugadora es muy importante porque ahora puedes tener días más libres donde puedes trabajar cosas a nivel individual, practicar el tiro por las mañanas... y eso durante la Euroliga no era posible porque estabas cansada todo el tiempo. Ahora vamos a disfrutar y aprovechar todo el tiempo que tenemos.

P: ¿Cómo afronta los Juegos Olímpicos con Alemania?

R: Esto todavía me sigue pareciendo algo irreal, porque es una meta que tengo desde que tenía 5-6 años y es muy importante. Además, lo veo tan cerca porque solo quedan unos pocos meses para verano, pero realmente todavía queda mucho. A mí me gusta ir paso a paso, primero la Copa, terminar bien la Liga y los playoffs, y después de eso me centraré en las Olimpiadas.

P: ¿Cómo se sientes por jugar en la WNBA? ¿Fue una sorpresa?

R: Estuve drafteada en 2020, pero Nueva York tenía muy claro que me quería. La WNBA no es más difícil, pero es diferente a lo que estoy acostumbrada en Europa, un mundo distinto. Estoy emocionada, pero muy calmada, no tengo la presión de que necesito jugar lo máximo posible, para mi es más una experiencia de poder jugar con las grandes jugadoras que hay en Nueva York y ver cómo trabajan, entrenan y hacen las cosas todos los días. Veré qué tal va todo, pero estoy segura de que irá genial.

P: ¿Existe la posibilidad de que pueda continuar una temporada más aquí?

R: No lo sé todavía, es posible que sí, pero no lo sé.

P: Pase lo que pase, ¿qué recuerdo se llevará de Zaragoza?

R: La gente de aquí es genial, en el club hacen muy buen trabajo y los dos últimos años han sido muy buenos para mí a nivel personal y baloncestístico. Así que seguro que guardaré un lugar en mi corazón para Zaragoza.