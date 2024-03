Carlos Cantero: "Estamos mentalizadas para defender el título de Copa"

Carlos Cantero ha hablado a dos días de que el Casademont Zaragoza comience su aventura en la Copa de la Reina que se disputa del viernes al domingo en Huelva. El técnico se ha quitado cualquier tipo de presión al ir como vigentes campeonas, afirmando que esto no influye para nada en los partidos. También ha confirmado que el equipo llega bien físicamente, con todos los efectivos disponibles para el primer encuentro ante el Ferrol.

El entrenador rojillo ve bien al equipo de cara a la Copa tras la victoria en Liga: "Las veo bien, concentradas, animadas y con buenas dinámicas, en los entrenos buen ambiente y creo que la victoria en el último partido ayudó a esto. Están mentalizadas con los horarios, para querer defender el título, que es algo que pocas veces se puede decir. Una cita especial que siempre hace mucha ilusión poder jugar", ha afirmado.

Además, ha negado que el equipo vaya a Huelva con la presión de revalidar el título de Copa: "Haberla ganado el año pasado no es algo que pone o quita presión, es algo que sabemos que fue algo extraordinario y es un puntito de motivación poder defender el título. Es un dato anecdótico que te puede dar un plus más este año, pero no es una presión ni sentimos la obligación de ganarla este año. Es una competición muy difícil, con resultados muy inesperados como se vio el año pasado, es lo bonito que tiene la Copa".

En cuanto al primer partido ante el Baxi Ferrol del viernes, Cantero no se confía a pesar de haber ganado al conjunto gallego en los dos partidos de Liga: "Sabemos que Ferrol es un equipo sólido, que viene en buena dinámica, que les hemos ganado este año los dos partidos aunque con dificultades. No es un rival fácil y siempre es un equipo al que tener muy en cuenta y mucho respeto que nos va a exigir trabajo, preparar el partido y no pensar en el sábado. Si vamos al partido del viernes pensando en el sábado al final no estaríamos centradas en lo que tenemos que hacer", ha declarado.

Físicamente, el técnico rojillo ve bien al equipo, después de unos meses muy exigentes debido a haber jugado doble competición hasta hace tan solo unas semanas: "Estamos bien, sí que es cierto que nos hubiera gustado más tiempo para preparar el cuerpo para una cita como la Copa de la Reina en los horarios que tenemos. El año pasado tuvimos tres partidos de Liga para sobrecargar al equipo, que se cansara y luego una semana más calmada para preparar al cuerpo para la Copa. Gracias a Dios este año no lo hemos tenido porque hemos avanzado hasta el partido de cuartos de final y no te deja más que una semana para prepararte. Pero cuando llegas a los partidos tienes la adrenalina a tope y si no tienes dolores vas con todo aunque estés cansado o no", ha comentado Cantero.

El Casademont viaja a Huelva con la mentalidad de llegar lo más lejos posible en la Copa y volver a conquistarla, una hazaña que marcó un antes y un después en el equipo aragonés, y así lo ha transmitido su entrenador: "Volver a traer un título a Zaragoza, yo creo que sería muy grande para los que lo vivimos el año pasado, fue algo que recordaremos toda la vida. Va a ser diferente porque no es en Zaragoza y fue nada más acabar el partido, subirte al autobús e irte a Plaza España, son recuerdos imborrables. Será distinto, pero es algo que por supuesto queremos vivir, aunque sepamos que es muy complicado".

Además, también ha hablado sobre el rendimiento de la última incorporación rojilla, Khayla Pointer, que poco a poco va ganando peso en el equipo: "Muy contento con su rendimiento, sobre todo en los tres partidos de cuartos de Euroliga, vimos un muy buen baloncesto de ella. Muchas veces ha salido en parciales negativos y nos ha vuelto a meter en partido. La veo una tía sólida que comete pocos errores, tiene partidos que nos da esos puntos, como el otro día que fueron 10 en 18 minutos con asistencias, pasa muy bien. Va de menos a más, muy contento con lo que está haciendo", ha finalizado.