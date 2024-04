Bell Haynes: "Si llegamos a Europa será más probable que me quede"

El hombre que siempre sonríe. ¿Es porque es feliz o porque la sonrisa es parte de su forma de ser?

Es que soy afortunado. Juego a baloncesto, viajo por el mundo, estoy en un gran equipo, con enormes compañeros, mi novia está aquí… La verdad es que no hay muchos motivos por los que no estar contento. Cada día salgo a la cancha a jugar y eso me hace feliz.

¿Qué le ha dado Bell-Haynes a Casademont y qué le ha dado Casademont a Bell-Haynes?

Tengo la sensación de que le he dado a Casademont todo lo que he podido. Intento venir aquí cada día, trabajar duro y hacerlo lo mejor posible tanto en defensa como en ataque y cumplir con lo que me piden para ayudar al equipo a ganar partidos. Incluso al principio de temporada, cuando no estaba tan bien. En todo momento he tratado de darlo todo y aportar lo que necesitaba el equipo de mí para ayudarle a ganar. ¿Qué me ha dado Casademont? Mucho. Obviamente, la oportunidad de volver a la ACB. No quería irme tras salir del Breogán, pero las oportunidades no eran las que yo quería, pero el pasado verano pude volver y tener la oportunidad de mostrar mi calidad.

Está siendo, sin duda, una de las mejores temporadas de su carrera…

Tuve una gran campaña en el Breogán al lado de jugadores tremendos como Musa, Kalinoski o Mahalbasic pero aquí he sido capaz de dar un paso adelante y Porfi me ha dado la confianza para que pueda mostrar el jugador que puedo ser. Intento aprovechar la gran oportunidad que se me ha dado. Recuerdo que también jugué realmente bien en mi tercer año en Alemania, aunque esta campaña puede que esté a la altura de aquella, sí. Pero quedan todavía seis partidos por delante y puedo mejorar y acabar con una nota más alta. En cualquier caso, el nivel de la ACB es muy alto y estoy orgulloso de cómo estoy jugando, pero queda tiempo para hacerlo incluso mejor.

¿Es Bell-Haynes el líder del Casademont?

Creo que tenemos varios líderes en la pista y yo soy uno de ellos. Llevo mucho tiempo el balón en mis manos y soy el que dirige el juego, así que trato de marcar las pautas y estar tranquilo para que el equipo también lo esté. Pero considero que, con su experiencia, Santi (Yusta) ejerce de referencia local. O Mitch (Watt), otro chico con mucha experiencia jugando a un alto nivel. Creo que tenemos varios jugadores que tratan de liderar en diferentes aspectos.

La gente le adora…

Lo sé. Cuando juegas bien y lo das todo, ellos lo ven y lo aprecian y yo siento ese cariño y su apoyo. Para un jugador eso es muy importante porque cuando tienes altibajos en tu juego y la gente continúa apoyándote cuando no estás tan bien, ayuda mucho. A mí me pasó al principio, cuando empecé muy bajo la temporada y todo el mundo fue paciente conmigo y me dio su confianza y apoyo. Eso me permitió volver a ser yo mismo.

Y eso que todo empezó mal, con el hombro dando la lata de lo lindo…

Fue duro, de verdad. Es, probablemente, la peor lesión que he tenido. No tenía tiempo suficiente para descansar y recuperarme al estar jugando a la vez, y no era capaz de hacer mucho en el aspecto ofensivo. No podía tirar ni driblar bien con la mano derecha, así que trataba de hacer otras cosas, como moverme rápido, defender. Intentaba hacer lo que el entrenador y el equipo necesitaban de mí pero, por fortuna, pude recuperarme para estar ahora al 100%.

«La puerta no está cerrada, nada de eso, pero le he dicho al club que quiero esperar al verano»

Los números dicen que es el mejor base de la historia del Casademont en ACB.

No soy un experto en la historia del Casademont, pero conozco a algunos de los que han pasado por aquí, como Van Rossom, o Alocén, que jugó durante varias temporadas a un gran nivel con el equipo acabando tercero en la Liga. O Ennis. Estar entre todos estos nombres es un gran honor para mí y subraya que lo estoy haciendo bien, pero también el equipo que tengo alrededor y que me hacen ser mejor y a los que trato de ayudar a ser mejores.

La pregunta del millón. ¿Qué pasará con Bell-Haynes la próxima temporada? Tiene un año más de contrato, pero la Euroliga acecha….

Sí, tengo un año más y puede haber una propuesta de extensión. La puerta no está cerrada, nada de eso, pero les he dicho que quiero esperar hasta el verano porque aspiramos a acabar en una posición mejor de la que estamos ahora y ponernos en mejor disposición de cara a jugar en Europa el próximo año. Obviamente, me encanta la ciudad, la afición, la cancha….así que nunca cerraría la puerta a todo esto, pero quiero ver cómo acaba la temporada y cuáles son las opciones en verano.

¿Jugar en Europa será determinante para su decisión?

Será muy importante, sí, clave. Soy un jugador ambicioso y quiero jugar al más alto nivel contra los mejores y esa fue una de las razones por las que quería volver a la ACB, una Liga como no hay otra. Y ahora quiero estar en una competición europea mientras juego en la ACB, así que ese es el objetivo, y también el del club; y todos los jugadores estamos en esa misma línea, así que si se acaba dando, la opción de quedarme es más probable.

Equipos poderosos tienen su nombre subrayado en rojo…

Si se da, se da. A todo el mundo le gusta jugar en la mejor competición. La veo todas las semanas, adoro el baloncesto y quiero jugar a ese nivel. Tenemos cuatro equipos en esta Liga que disputan esa competición y siento que puedo competir con ellos. A cualquier jugador le seduce esa posibilidad.

¿Porque la salvación ya está garantizada?

Creo que las once victorias que llevamos son suficientes. A Palencia, Breogán, Obradoiro o Granada les gustaría estar en nuestra posición, aunque, obviamente, estoy empujando para que Breogán se salve. Pero en lo que respecta a nosotros, ya no pensamos en eso, sino en acabar con buena nota y conseguir un par de victorias más. Tenemos cuatro partidos duros por delante contra Unicaja. Madrid, UCAM y Manresa, pero creo que podemos competir y ganar contra todos ellos.

Ha sido una temporada plagada de calamidades. ¿Llegó a creer alguna vez que la salvación iba a ser muy difícil?

No, nunca. Recuerdo que solo ganamos uno de los cinco primeros partidos, pero, a excepción del duelo ante el Real Madrid, siempre competimos. Incluso en Manresa, donde no jugamos Mark Smith ni yo. Ese nivel que mostramos al principio, cuando la gente entraba y salía del roster, y a pesar de que alguno tuvo una pretemporada corta, me hizo confiar en que podíamos rendir. Nunca tuve dudas y en ningún momento creí en la posibilidad de descender, incluso en los peores momentos.

¿Nada que perder contra Unicaja?

Así es. Ellos querrán conservar el liderato y podrían acusar esa pequeña presión. Además, tienen muchos partidos en un corto espacio de tiempo debido a la Final Four de la Champions, y nosotros ya les ganamos a principios de temporada y creo que estamos capacitados para ir allí, competir y luchar por la victoria. No será fácil, pero no hay nada que perder.

"Porfi deja que te expreses por ti mismo ofensivamente, te da libertad total allí y eso es realmente importante. Solo te exige jugar duro y dar lo mejor de ti para defender el club y eso es maravilloso para mí"

Hábleme de Porfi…

Cuando estaba en el Breogán, teníamos a Paco Olmos como entrenador y creo que son similares. Ambos dan mucha confianza a los jugadores. Porfi deja que te expreses por ti mismo ofensivamente, te da libertad total allí y eso es realmente importante. Solo te exige jugar duro y dar lo mejor de ti para defender el club y eso es maravilloso para mí. Creo que, conforme ha ido avanzando la temporada, he adquirido cada vez más responsabilidad y realmente disfruto jugando para él. Me pone en situaciones ventajosas para mí y estoy muy contento con él.

¿Qué compañero le ha sorprendido más?

Lucas (Langarita). Tenemos muchos jugadores buenos, pero lo veo cada día entrenar y creo que él es realmente bueno. A sus 19 años tiene todo lo que se necesita y ahora tiene que seguir creciendo para adquirir más confianza. Tira realmente bien, especialmente después de driblar. Creo que es el que más me ha sorprendido. También Miguel (González), un gran defensor y alguien que necesitamos. Puede salir al pick and roll si lo requiere el equipo. Como cuando jugamos en Tenerife, necesitábamos a alguien que marcara a Marcelinho (Huertas) y luego fuera a por Shermadini y Miguel hizo un trabajo espectacular ahí. Y es que creo que no hay muchos jugadores en esta Liga que puedan hacer eso y rebotear además a un gran nivel. De hecho, creo que es uno de los jugadores más importantes del equipo que necesita adquirir un mayor protagonismo ofensivo para estar aún mejor considerado. No solo para mí, sino para todos, Miguel ha sido una gran sorpresa.

"Langarita y Miguel son los que más me han sorprendido. Tenemos muchos jugadores buenos, pero a Lucas lo veo cada día entrenar y creo que él es realmente bueno. Y no hay muchos jugadores en esta Liga que te den lo que te da Miguel"

¿Qué es lo mejor de Bell-Haynes y qué le queda por mejorar?

Creo que mi mejor cualidad es que estoy capacitado para hacer lo que sea. No entro a un partido diciendo que tengo que anotar 20 puntos o 15 para ganar el partido. Si solo meto 7 puntos pero doy dos asistencias que sirven para ganar el partido, soy feliz. Como el último partido, por ejemplo (ante Obradoiro), en el que solo tiré cinco veces a canasta, por lo que creo que no tengo mucho ego en la pista y siempre pongo al equipo por delante. Debo cuidar más la pelota. Juego en una posición en la que se pierden balones, pero a veces cometo errores no forzados en ese sentido y puedo reducir esas pérdidas. Y luego está el tiro. El partido se abre para los buenos tiradores y a gente como Huertas, Jones o Howard su capacidad para tirar les pone el partido a su disposición en muchas ocasiones. Creo que he tenido un buen año en lo que a lanzar a canasta se refiere, pero puedo seguir dando pasos hacia delante en esta faceta.

¿Qué le gusta hacer más allá del baloncesto?

Veo mucho baloncesto, esa es la verdad, pero también me gusta leer. Leo muchas novelas fantásticas o de ciencia ficción. Y también me gusta cocinar. Lo hago mucho y no me va mucho salir más allá de comidas o cenas con el equipo. Paso mucho tiempo en casa y cocinar me relaja porque en la cocina puedo evadirme de todo y centrarme solo en lo que tengo delante.

¿Con qué sueña?

Mi sueño lo vivo cada día. Quería ser profesional, ese era mi gran sueño. Poder jugar cada día al baloncesto te hace sentirte un bendecido de Dios.

