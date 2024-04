Mariona Ortiz: "Nuestra ilusión es llegar a la final de la Liga y pelear por un título"

Se acerca el final de la temporada, ¿tienen ganas de terminar o de más y de jugar los playoffs?

Con ganas de terminar la Liga y saber contra quién nos enfrentaremos y saber el camino pero, sobre todo, con muchas ganas de empezar los playoffs para luchar por algo.

Por ver hasta dónde son capaces de llegar este año.

Nos gustaría, aunque se nos va a complicar un poco si Valencia acaba segundo, pero nuestro objetivo y nuestra ilusión es ser finalistas. El año pasado llegamos a semifinales y ya se está viendo que nuestra dinámica es intentar hacer un poco más. Ojalá podamos llegar a la final y luchar por un título.

Ya han superado su propio récord de victorias, parece que cada día marcan un pequeño hito más.

Al final esto demuestra la ambición del club y la idea y la identidad que tenemos de no estar satisfechas pero siempre contentas con lo que hemos conseguido. Es muy importante que año tras año no se pierda ese hambre.

¿Lo más difícil es mantenerse?

Eso es lo que dicen los equipos grandes, llegar pues pueden darse unas circunstancias, mantenerse y estar ahí arriba es donde está el trabajo y es lo complicado. Este es el objetivo del Casademont Zaragoza también, asentarse entre los tres o cuatro primeros.

"Económicamente y por plantilla no sé si nos podemos comparar con Valencia y Avenida, pero por ganas, trabajo y ambición seguro que sí"

¿Sienten que ya están ahí?

Llevamos dos finales de Copa, el año pasado acabamos terceras, este año terceras de la fase regular y a ver los playoffs... Creo que económicamente y por plantilla no sé si nos podemos comparar con Valencia y Avenida, pero por ganas, trabajo y ambición seguro que sí.

¿Han tenido algún momento malo o difícil?

Hemos perdido partidos que si te pones a mirarlos, porque estamos a una victoria del segundo y a dos del primero, y te pones a mirar y dices, vaya, la sensación es que podíamos haber estado ahí. Pero ha habido esos malos momentos, hemos perdido partidos que sobre el papel no deberíamos por esa carga física y, sobre todo, mental que supone estar en Euroliga y competir contra los mejores. Como vas ganando en Liga o pierdes uno y ganas otro, disimulas el mal momento pero el mes de febrero, por ejemplo, fue muy duro con los viajes, carga mental y física... Los ha habido pero como el grupo es tan fácil el día a día que hace que esos momentos sean más llevaderos.

Disfrutan más que sufren.

Sin duda nuestro día a día es de los mejores en los que he estado. Que cada día sea ameno, que haya pocos problemas, que el club te solucione todo lo que puede, hace que tengas una tranquilidad de estar en las mejores condiciones para rendir de la mejor manera. He estado en bastantes clubs y en eso este es top.

Ha sido nombrada mejor base de la Liga. ¿Qué supone?

Tal vez porque no he tenido muchos premios pero nunca he dado mucha importancia a estas cosas. Es un reconocimiento por el que estoy muy agradecida porque es la guinda al trabajo hecho. Pero sin duda lo que más me satisface es lo que se ha conseguido aquí como club, ser un referente a nivel de pabellones, hemos recibido un reconocimiento de la Euroliga que demuestra el crecimiento del Casademont y la apuesta de Reynaldo y todos los patrocinadores por el femenino. Para mí eso y ver a todas esas niñas que quieren ser como nosotras, niñas y no tan niñas, esa gente mayor que viene y nos dice eres un referente, ese es el verdadero premio. Contenta, sin duda, pero creo que cualquier otra se lo hubiera merecido también.

Son un referente para niñas y para niños también.

Eso hace diez años no creo que se viera tanto. Ha habido un crecimiento del baloncesto femenino en general pero aquí en Zaragoza son los primeros que están demostrando cuál es el camino para tratar de igualar con el baloncesto masculino en el sentido de visibilidad y de tener las mismas oportunidades.

"El premio de la Liga es un reconocimiento por el que estoy muy agradecida porque es la guinda al trabajo hecho. Pero sin duda lo que más me satisface es lo que se ha conseguido aquí como club"

¿Eso lo había visto antes?

No pasa mucho que un mismo club tenga baloncesto masculino y femenino al máximo nivel, no se puede comparar. Sí me gustaría que más equipos ACB se animaran pero no sé si es posible.

¿Está Mariona Ortiz en el mejor momento de su carrera?

Sí, es verdad que he tenido años muy buenos pero a nivel personal han sido complicados. Independientemente de que haya hecho incluso mejores números que aquí. Pero si pongo en perspectiva este año y cómo me encuentro a nivel general, es de los mejores años. Y es muy importante estar bien a nivel personal porque eso me ha ayudado a que el baloncesto fluya. Y eso lo ha conseguido el Casademont.

¿Aquí se dan las condiciones para brillar? Porque le ocurre a usted pero también a Fiebich, a Oma el año pasado...

Eso dice mucho del club. Económicamente no es el que más puede dar pero sí da unas condiciones que te permiten tener todas las herramientas necesarias para hacerte sentir cómoda y poder mejorar y encontrar tu mejor versión. En eso el club es muy consciente y trata de facilitarnos todo. Comete ciertos errores, como todos, pero está en muy buen camino. No solo yo, Leo, que venía de lesiones, Omi, Leks, podría decir a muchas, Lara, Carmen, Gracia, todas.

"El Casademont en su momento fue mi salvavidas, porque estuve a punto de dejar el baloncesto y ellos me ofrecieron todo lo que yo necesitaba, y mi agradecimiento es ahora que estoy en mi mejor momento intentar recompensárselo quedándome e intentar seguir creciendo con el club. Tampoco sabía si quería retirarme o seguir un año más, porque esa idea ya está ahí, pero hicieron todo lo posible para que me quedara y yo encantada"

¿Por eso ha decidido quedarse?

Estoy en un punto en el que voy año a año, casi diría que día a día, y me cuesta ver algo más allá del presente a nivel de baloncesto. El Casademont en su momento fue mi salvavidas, porque estuve a punto de dejar el baloncesto y ellos me ofrecieron todo lo que yo necesitaba, y mi agradecimiento es ahora que estoy en mi mejor momento intentar recompensárselo quedándome e intentar seguir creciendo con el club. Ellos me han dado mucho y quería devolvérselo. Tampoco sabía si quería retirarme o seguir un año más, porque esa idea ya está ahí, pero hicieron todo lo posible para que me quedara y yo encantada.

Desde fuera da la impresión de que tiene un control absoluto de los partidos. ¿Es ahora cuando más disfruta jugando?

Sí, y eso también se debe a que Carlos me ha dado muchísima confianza y me da mucha libertad. Tengo unas compañeras a las que adoro, ellas confían en mí y yo en ellas, una marea roja que está constantemente apoyando, el club, diría que José Descartín, que ha sido un apoyo incondicional aquí... Al final cuando tienes tanto apoyo y un espacio tan seguro es complicado no hacerlo bien. Tengo mis días, eh, pero me refiero a que esta consistencia que he tenido estos dos años viene por ahí.

En ese sentido, ¿qué importancia tiene para usted la continuidad y conocer a sus compañeras?

Es algo muy importante y que el Casademont está haciendo muy bien, intentar mantener un bloque. Porque reconstruir un equipo cada año es muy complicado porque requiere mucho trabajo y tiempo y muchas veces no tienes ese tiempo para hacer ese trabajo porque también se requieren resultados, si empiezas mal hay presión... Para mí es muy importante que haya un bloque que ya se conozca y luego añadir ciertas piezas y enseñarles lo que ya sabemos. Eso el Casademont y Descartín sobre todo lo ha hecho muy bien. Se trata de mantener la base. A veces es complicado porque todas subimos el nivel y es complicado retener, pero el club hace todo lo posible.

¿Piezas como Gervasini o Hermosa?

Eso es muy inteligente por su parte, son dos proyectos muy interesantes que pueden crecer muchísimo porque son muy jóvenes, que a veces se nos olvida. Acaban de empezar en el mundo profesional y apoyarlas y que tengan minutos en un equipo así es súper importante para ir creciendo y cuando unas nos vayamos, que las que estén sigan ese camino.

Ha jugado en muchos sitios, en muchos pabellones pero, ¿en alguna atmósfera como esta?

No, y eso se ha visto muy claro cuando la Euroliga nos da ese premio, porque se está haciendo un trabajo muy bueno y no solo en el pabellón, sino también a nivel de visibilidad, que nos televisen todos los partidos, por ejemplo. Jugar en un pabellón con una media de 5.000 personas pasa muy poco. Y esto es una de las cosas por la que algunas jugadoras quieren venir.

¿Les reconocen por la calle?

Hoy mismo estaba en Mercadona cogiendo una sandía y me han venido a saludar. Es algo que hablamos entre nosotras y estamos encantadas. Es algo muy bueno. A mí me pasó en Avenida hace años pero igualmente esto es diferente y muy bonito.

¿Había estado alguna vez en el balcón de un ayuntamiento?

No y además lo llevo fatal porque soy muy introvertida para eso. Valoro mucho la figura de Vega porque ella asume todo esto de los focos y para mí es la mejor en eso. A mí me cuesta y tener una persona como Vega... Se lo digo siempre, también estoy rindiendo así porque tú estás aquí. Es muy impactante eso, no me había pasado nunca. El día del pregón tenía que hablar, además. Ya está mucho, lo agradezco mucho, pero mejor que vaya Vega. Es algo que cuentas a tus nietos, son experiencias vitales.

"Estar en unos Juegos es el sueño de cualquier deportista de élite, pero no es un objetivo. Es una ilusión, un sueño que si se hiciera realidad me haría muy feliz pero si no se diera no me quitaría felicidad. Ha llegado un punto en mi vida después de tantas cosas que una aprende que el objetivo va más allá de eso"

Ese buen momento le ha llevado a la selección. ¿París es su objetivo para el verano?

Ojalá. Estar en unos Juegos es el sueño de cualquier deportista de élite, pero no es un objetivo. Es una ilusión, un sueño que si se hiciera realidad me haría muy feliz pero si no se diera no me quitaría felicidad. Ha llegado un punto en mi vida después de tantas cosas que una aprende que el objetivo va más allá de eso. El objetivo es ser mejor cada día y eso es lo que me ha llevado donde estoy, así que cambiarlo me parecería absurdo porque eso es lo que me está dando nuevas oportunidades. Si es posible yo encantadísima pero si no cualquiera que vaya se lo merecerá y estoy convencida de que lo harán lo mejor posible.

Ha hablado más del premio al club que del suyo.

Si quisiera cosas individuales me iría al tenis. El baloncesto es un deporte de equipo y lo importante es sentirte parte de un club, de una familia, sentirte identificada con tantas personas, ser capaz de transmitir alegría a personas que ni conoces, a veces también tristezas y nos sabe súper mal, pero ser capaz de sentirte identificada con algo tan grande y ser capaz de transmitir valores y ser referente, eso es de lo mejor que me ha pasado.

