"Capitana", "líder", "amiga de toda la vida": Vega Gimeno, mucho más que una jugadora

Como expresó en su despedida, con lo que se queda Vega Gimeno de su etapa en el Casademont Zaragoza es con haber hecho vibrar durante tres años a la Marea Roja. La capitana ha calado dentro de los corazones de cada uno de los aficionados al baloncesto de esta ciudad. Sobre todo, por su cercanía y trato hacia ellos, siendo una más y haciéndoles parte del equipo. Rubén González, presidente de la peña Inchas Lleons, corrobora este sentimiento: «Vega es todo cercanía, siempre que la veías fuera o dentro tenía una sonrisa para la gente y niños pequeños, con los que siempre se paraba y hablaba, es una persona muy cercana. Esto es algo por lo que se le conocía desde su etapa en el Mann Filter, esta cercanía con la afición», dice.

La decisión de retirarse a final de temporada pilló por sorpresa a gran parte de la Marea Roja: "Yo personalmente estoy sorprendido porque es una chica joven, solo tiene 33 años. Siempre es una jugadora que te aporta muchísimo, ese plus de veteranía, explica Rubén. Otros aficionados como Nacho creen que Vega todavía tenía cuerda para rato: "Estaba rindiendo muy bien, podría haber estado en Euroliga otro año, o donde hubiera sido, sin problemas. Aunque también hay quien vio las señales que auguraban esta decisión: "Sorprenderme como tal no, porque ya vi que fue dejando señales, pero que tomase ahora la decisión sí. Tarde o temprano iba a llegar, sabíamos que no estaba lejos, pero no esperábamos que fuera esta temporada, afirma Vicky, aficionada rojilla.

Sería imposible explicar todo lo que la capitana del Casademont ha significado para el equipo durante estos tres años, pero sin duda hay una palabra que la define a la perfección, líder: "El concepto de capitana y de líder a Vega le viene que ni pintado, ha hecho que mucha gente se anime a ver el baloncesto femenino, expresa Rubén. Nacho afirma que "una líder como Vega marca el camino del grupo, si no hay nadie que marque las pautas es difícil y se puede ver cómo ha habido otros equipos vacíos de líderes a los que les ha costado mucho", explica.

Pero la afición rojilla va a recordar a Vega Gimeno por una cosa por encima de todas las demás, la relación de tú a tú que establecía con todas y cada una de las personas que iban a verla: "Vega ha sido muchas cosas. Ha calado por cómo es fuera de la pista, la puedes sentir como una amiga de toda la vida, se preocupa muchísimo por la gente. Llegaba de un viaje o un partido y se podía pegar más de una hora hablando con la afición que había ido a verla, explica Vicky.

Esto, sin duda, deja todo tipo de anécdotas imborrables que estos tres aficionados del Casademont siempre se guardarán en su corazón: "Me quedo con el momento de su expulsión en la final de la Copa de la Reina, parece que fue el clic para que todas sus compañeras se motivaran. Otras son más personales: "El año pasado estaba opositando y tenía la camiseta de campeonas de Copa y no podía ir a que me la firmase Vega, pero aún así fueron mis padres con ella y me la dedicó con el nombre sin ni siquiera ir yo, explica Nacho con entusiasmo. O la de Vicky, quien se recorrió media ciudad a sprint para poder compartir un momento único con su capitana: "Cuando terminamos el día de la final de la Copa de la Reina fui corriendo con unos amigos detrás del bus hasta Plaza España, más de tres kilómetros, para hacernos una foto. Vega bajó del bus, nos abrazó y nos hicimos una foto con ella y la Copa, parecía una amiga de toda la vida, declara.

Vega Gimeno se ha convertido en toda una institución en Zaragoza, por lo deportivo, pero sobre todo porque ha hecho sentir a cada aficionado único y especial. Es por ello que ahora se preguntan, ¿será alguien capaz de sustituirla?: "Un liderazgo como el de Vega es difícil de encontrar, pero esperemos que quienes lleguen cojan ese rol. Deja un factor psicológico muy importante, porque aunque estuviera en el banquillo, animaba y actuaba de capitana. Lo primero que me pregunté es quién la va a sustituir. Deja un vacío muy grande, igual alguna jugadora como Mariona o Helena Oma puede tener un papel importante en el equipo, afirman los tres aficionados.

"Capitana, "líder, "animadora nata o "una amiga de toda la vida, hay muchas palabras que definen lo que esta jugadora significa para la Marea Roja, pero lo que está claro es que será complicado que otra leona vuelva a rugir con la misma intensidad con la que lo ha hecho Vega cada minuto que ha vestido la camiseta rojilla.