Mariona Ortiz, MVP nacional de la Liga Endesa

La jugadora del Casademont Zaragoza, Mariona Ortiz, ha sido designada como MVP de la Liga femenina Endesa. En una votación en la que han participado entrenadores, jugadores y aficionados, la catalana ha sido elegida como la mejor jugadora nacional de la competición, un reconocimiento que se suma a su inclusión en el mejor quinteto de la fase regular de la Liga

"Quiero dar las gracias por este premio porque creo que ha sido muy complicado el poder elegir entre las candidatas ya que todos sabemos el gran talento nacional que hay en esta Liga", aseguró Ortiz tras conocerse la noticia. "Por ello mi agradecimiento de todo corazón a toda la gente que me ha votado porque es también un reconocimiento al Casademont Zaragoza por esta temporada.Quiero mostrar también mi agradecimiento al club por su confianza, a las compañeras que me han ayudado a ser mejor y a toda la gente que me ha apoyado", añadió la base de las aragonesas.