Fisac: "Si queremos clasificarnos para Europa no podemos perder ningún partido en casa"

Porfirio Fisac ha hablado en la previa del encuentro frente al Real Madrid, un partido en el que los rojillos deberán de "buscar la perfección si quieren doblegar al "equipo número uno de Europa. Pero el Casademont juega en casa, donde, según su entrenador, los jugadores son "regulares y muy valientes. Además, Fisac también ha dejado claro que si se quiere aspirar a Europa, todo pasa por no dejarse ninguna victoria en el Príncipe Felipe en lo que resta de temporada.

Mark Smith no ha podido estar presente en la sesión de entrenamiento de esta mañana, debido a una gastroenteritis que le mantiene en cama, como ha confirmado su técnico: "Mark está con una gastroenteritis en la cama con 39 de fiebre. Está claro que no es el año más afortunado en este sentido. Este contratiempo ha hecho que el equipo tuviera que recuperar a Mencía unos días antes de lo esperado: "Hemos forzado un poco la máquina con Mencía. Hoy le hemos hecho entrenar y ha respondido bien, ha explicado Fisac.

Este sábado el Casademont se enfrenta al partido más exigente de la temporada ante el Real Madrid, primer clasificado de la Liga Endesa: "Al Madrid o Barça no solo le ganas, sino que a veces pierden ellos. Necesitamos buscar la perfección para ganar, porque es el equipo número uno de Europa. Además, coincide con que vienen de una semana de descanso en Euroliga, ha afirmado el técnico rojillo.

Para Porfirio Fisac la oportunidad de los zaragozanos de conseguir un buen resultado pasa por construir una buena defensa: "Nosotros estamos teniendo carencias defensivas porque las características individuales no están siendo buenas, también por el entrenador porque estoy buscando diferentes opciones tácticas que no estoy consiguiendo. Lo primero es un buen trabajo defensivo, si no hay defensa no hay victoria, ha declarado.

Hay quienes a estas alturas de la temporada ven ciertos parecidos con la recta final de la pasada campaña, en la que el equipo tan solo consiguió una victoria de los últimos seis encuentros. Y así lo ha explicado su entrenador: "Hay bastantes similitudes. El año pasado creo que el problema era más de confianza de los jugadores y este año esta sí que la tenemos y es más la rotación y circunstancias tácticas.

Lo que está salvando al Casademont Zaragoza de complicarse las cosas son las victorias conseguidas en el Príncipe Felipe, una fortaleza imprescindible en la que mantenerse férreos: "Fuera de casa estamos cagones y en aquí tenemos que ser regulares y muy valientes. Hasta ahora lo estamos cumpliendo porque sacamos los partidos decisivos ante Palencia y Obradoiro. A mí me da la vida, si pudiera jugar todos los partidos aquí lo haría, ha afirmado Fisac.

Además, esto clave de cara a tener posibilidades de clasificar a Europa: "Si queremos clasificar a alguna competición europea en casa no podemos perder ningún partido. Y si lo hacemos, tendremos que buscar las victorias en otro sitio", ha concluido el técnico rojillo.