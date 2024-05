Holesinska tampoco continuará en el Casademont Zaragoza

La profunda renovación de plantilla que está haciendo el Casademont Zaragoza femenino continúa. Petra Holesinska no continuará la próxima temporada a las órdenes de Carlos Cantero y la escolta checa "proseguirá su carrera en otro lugar", ha anunciado el club aragonés en un comunicado.

Holesinska ha firmado esta temporada 7,2 puntos, 2,1 rebotes y 0,9 asistencias en los 35 partidos que ha disputado entre Liga Femenina, Supercopa y Copa de la Reina, a lo que suma 4,9 tantos de media en Euroleague Women. "Petra ha formado parte de un equipo que ha continuado haciendo historia al disputar por primera vez la Euroleague Women habiendo alcanzado los cuartos de final, además de unas semifinales por el título de Liga", han indicado desde el Casademont.

"Desde el club estamos muy agradecidos con su compromiso, profesionalidad y dedicación, desde el minuto uno en el que llegó al club. Le deseamos la mayor de las suertes en su desarrollo como jugadora y agradecemos la gran actitud con la que ha defendido siempre nuestros colores. ¡Hasta siempre ‘P’!", terminaba el mensaje de despedida a la jugadora checa, que solo ha estado una temporada en el club tras su aterrizaje desde Gran Canaria en 2023.

Holesinska ha publicado pocos minutos después de conocerse la noticia un emotivo mensaje en sus redes sociales: "Escribiendo esto con un montón de sentimientos encontrados, pero a veces nos recuerdan que hasta el lado feo es parte de los deportes profesionales. No seguiré en Casademont Zaragoza la próxima temporada. Agradecida por un año lleno de muchos altibajos, grandes victorias, duras derrotas y mucho aprendizaje. El mayor agradecimiento va a mis compañeras de equipo por convertirse en mis amigas de por vida y ayudarme a crear recuerdos que amaré para siempre. Y a mi 'Marea Roja': Gracias por tu amor incondicional. Has establecido el estándar para el baloncesto femenino en Europa y nos has empujado a incontables victorias esta temporada. Tu apoyo durante mi lesión, las victorias y las derrotas NUNCA pasaron desapercibidas. Fue un placer jugar frente a ti".

La de la checa se une a las bajas ya anunciadas de Fiebich, Geldof Pointer, Diallo, Geldof y la retirada de Vega Gimeno. Por contra, se han confirmado los fichajes de Laia Flores, Helena Pueyo, Nystrom, Brcaninovic y Mawuli.