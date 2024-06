El Casademont y el Balonmano Zaragoza separan sus caminos

El Balonmano Zaragoza Adecor y Basket Zaragoza 2002 han decidido poner fin a una colaboración que ha durado dos temporadas, en las cuales el primer equipo masculino del BM Zaragoza ha competido como Casademont en la Primera Nacional .

"Ambas partes manifiestan su agradecimiento mutuo por estos dos años apasionantes. Agradecimiento que se hace extensivo a los jugadores, técnicos, y sobre todo, a los patrocinadores y a la afición que ha estado dando su aliento en todos los partidos", señalan en un comunicado conjunto.

Esta separación no afecta a la raíz del proyecto con el que nació el BM Zaragoza. "El proyecto deportivo del Balonmano Zaragoza ADECOR continúa con la misma fuerza e ilusión del primer día, y va a seguir contando con los clubes y personas que han venido perteneciendo al proyecto desde su inicio", señala la misma nota.

Balonmano Zaragoza es el resultado de la suma de esfuerzos de cuatro de las escuelas más importantes de Aragón como son Balonmano Adecor, Balonmano Ademar, Balonmano La Jota y Balonmano Dominicos. Un proyecto que nació con la clara intención de devolver a la capital aragonesa a la élite del balonmano español y que desde 2022 se unió también al Casademont Zaragoza para tomar un nuevo impulso.

En las dos temporadas que ha competido como Casademont Zaragoza no ha logrado el objetivo de clasificarse para la fase de ascenso a División de Honor Plata, aunque se ha quedado muy cerca. De hecho, este último curso no lo consiguió por un solo gol de diferencia en el averaje particular con el BM Romo, quien finalmente terminó segundo del grupo y accedió a esa fase de ascenso.