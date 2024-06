Matías Lescano y Carlos Iglesias serán los nuevos responsables de la cantera del Casademont

El Casademont Zaragoza ha anunciado dos regresos a la disciplina de Basket Zaragoza, el de Matías Lescano y Carlos Iglesias. El primero de ellos, el mítico jugador argentino apodado el 'Bicho', lo hará como coordinador de la cantera masculina, mientras que Iglesias se encargará de la sección femenina del club.

Matías Lescano regresa a Zaragoza después de 7 temporadas, dos ascensos y un MVP en la Copa Príncipe conseguida en la temporada 2003/2004: "Agradecer a Reynaldo y José por haber pensado en mí y darme esta oportunidad. No me quiero olvidar de Stadium Casablanca porque sé que, sin estos dos años, esto no habría sido posible. Desde que el club contactó conmigo llevo unos días con muchísimos sentimientos a flor de piel. Vuelvo a casa, es una sensación única. Tengo mucha ilusión por comenzar esta etapa que siento que llega en el mejor momento. Tengo muchas ganas de empezar este nuevo ciclo con la ilusión de hacerlo muy bien", afirma el argentino en la nota de prensa del club.

Mientras, Carlos Iglesias vive su tercera etapa en el club. Fue uno de los encargados de llevar al Casademont Femenino al lugar en el que está, dirigiendo al equipo en la temporada 2020/2021. Tras ello, comenzó a ser entrenador de cantera, afrontando ahora el reto de la coordinación de la cantera femenina: "Soy y he sido siempre un entrenador muy vinculado a la cantera, dentro del baloncesto, es verdaderamente lo que más me apasiona. Este proyecto de cantera y la coordinación en su parte femenina, es todo un reto muy motivante. Muchas ganas de trabajar por la cantera, por el club y por el baloncesto femenino de nuestra tierra", explica Iglesias en el comunicado del Casademont.