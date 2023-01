Es Navidad, los agricultores y ganaderos aragoneses deberían haber recibido en sus fincas la visita de Papá Noel y este viernes estarían ansiosos por recibir la de Sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. Sin embargo, este año han pasado de largo y no solo eso, sino que están sufriendo una oleada terrible de vandalismo y robos en sus explotaciones.

Así lo denuncia a este diario Agustín Sánchez, gerente de la Asociación de Empresarios Agrícolas de la Margen Derecha del Ebro (Aeamde), quien señala que en la comarca de Valdejalón están siendo víctimas de robos de material agrícola, así como también en sus explotaciones ganaderas. Por ejemplo, en Ricla robaron en cuatro fincas en una misma noche e incluso se llevaron corderos de alguna granja.

Es una situación a la que están haciendo frente desde principios del mes de diciembre, «pasado el puente de La Constitución». No obstante, no es algo exclusivo de Valdejalón, sino que también se extiende a otras demarcaciones vecinas como Daroca, Calatayud o el Aranda. Y, para el gerente de Aeamde, la solución de la Administración pasará por eso de pan para hoy, hambre para mañana, pues los medios son «escasos» en lo que se refiere a las dotaciones de Guardia Civil en los pueblos. «Las medidas no pasarán de refuerzos puntuales durante las próximas semanas. Ahora, en invierno, se aprovechan con más ahínco porque la actividad es menor y porque hay menos horas de luz», critica.

Entre los daños causados en esta veintena de explotaciones de Valdejalón sobresale la quema de dos coches, una furgoneta y un quad, así como la utilización de tractores para robar cables del tren. En este sentido, un agricultor de la comarca sufrió hace un par de semanas la sustracción de dos cámaras de videovigilancia de su almacén y, así, los amigos de lo ajeno aprovecharon para quemar su tractor y furgoneta.

«Las pérdidas materiales seguro que superan los 100.000 euros. Y se multiplica por varias cifras con los robos de gasoil de verano», lamenta Sánchez, que recuerda otras oleadas de robos como la de primavera y verano, coincidiendo con la campaña de recolección de fruta: «Son menos espectaculares que una furgoneta quemada, pero ahí quedan».

El gerente de Aeamde, que ha recibido las denuncias por parte de los socios vecinos de Calatayud, Daroca y el Aranda, defiende su firme convicción de que «la España vaciada solo cuenta cuando llegan las elecciones». «Lo grave es que se está convirtiendo en un mal endémico del medio rural y volvemos siempre a esa intranquilidad», argumenta. Aunque reconoce que «es muy complicado vigilar el campo», considera que no por ello las administraciones deben caer en la «inacción». «No nos podemos proteger en eso», insiste. De momento, algunos de estos agricultores han optado por reforzar, «en la medida de lo posible», la protección de sus instalaciones.

Con él coincide Vicente López, agricultor de UAGA en la Almunia de Doña Godina: «Ahora están planteando hacer patrullas por las noches, pero es que van en grupo y son peligrosos. El que roba para comer bastante desgracia tiene, pero es que no roban para comer, saben a lo que juegan». Ante esta situación, López recuerda que desde UAGA solicitaron hace diez días una reunión con la delegada del Gobierno en Aragón, Rosa Serrano, pero aseguran que no han recibido «ningún tipo de respuesta».

Este agricultor recupera para su argumentario esa dejadez que sufre el medio rural aragonés en materia de seguridad, pues «es mucho territorio para vigilar para tan poca gente que hay». Ya en septiembre, «coincidiendo con las fiestas de los pueblos de Valdejalón como en Calatorao, Lumpiaque, Épila o La Almunia de Doña Godina», sufrieron otra fuerte oleada de robos. Todo estaba organizado, pues este representante de UAGA recuerda quemas de paja premeditadas para despistar a los agentes de la Benemérita. «Los agricultores estamos asustados», lamenta.

Por su parte, el instituto armado ha hecho público un manifiesto que recoge diez recomendaciones para evitar robos en el ámbito agrícola y ganadero. Entre ellas, realizar cambios en la rutina, habilitar lugar de seguridad, reseñar los materiales y no dejar nada vivible de valor.