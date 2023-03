Los robos en las iglesias siempre generan un profundo enfado entre los vecinos de los pueblos, indignados por la visita de los amigos de lo ajeno a la casa de Dios. Este pesar que reina desde este pasado fin de semana en varias localidades de la comarca de Los Monegros como Grañén, Valfonda de Santa Ana, San Lorenzo del Flumen, Sangarrén y Albalatillo se ha trasladado ahora a las Cinco Villas, concretamente, a Sádaba, El Bayo y Bardenas. Por si fuera poco, los ladrones fueron reincidentes en el caso de la Iglesia de Santa María de Sádaba ya que actuaron allí en dos ocasiones: durante la noche del pasado miércoles y la del pasado viernes.

Según cuenta el alcalde de Sádaba, Santos Navarro, la primera noche se saldó con el robo de la recaudación de uno de los lampadarios del templo al reventar el cajetín. No fue el único golpe que los ladrones cometieron esa noche ya que completaron su ruta delictiva por pueblos cercanos, como Sos del Rey Católico y Castilliscar, donde robaron en un par de bares. También se desplazaron a Pinsoro y allí robaron un coche.

Fue el viernes por la noche cuando "reventaron la puerta de la capilla" de la iglesia de Sádaba y, aunque "no se llevaron nada de valor" como algún cuadro o el cáliz, revolvieron los armarios del santuario en busca de "dinero en efectivo". "Una gamberrada" en palabras del regidor sadabense, que desconoce "cómo entraron" al templo. De lo que está seguro es de que el robo se cometió pasada la medianoche pues el párroco de Sádaba, que reside en Biota, se había trasladado aproximadamente a las 23.00 horas a la iglesia para buscar un libro. Todo estaba en orden en ese momento.

De momento, ya han presentado denuncia ante la Guardia Civil y ahora el alcalde de Sádaba explica que el consistorio, en cooperación con la Diócesis de Jaca, estudiará la instalación de cámaras de vigilancia y alarmas para evitar este tipo de hechos delictivos.

Otra oleada en las iglesias de Los Monegros

Precisamente, los ladrones también pusieron sus ojos este pasado fin de semana en las iglesias de varios pueblos de Los Monegros, donde sustrajeron pequeñas cantidades de dinero que los sacerdotes guardaban en los cajetines petitorios de misas, los lampadarios y otros espacios. El modus operandi al que se recurrió fue el uso de una pata de cabra con la que forzar las puertas de acceso a los templos y poder acceder a ellos.

"Buscaban dinero, pero nuestras iglesias son muy humildes. No sé que se pensarán. Destacamos en patrimonio, pero aquí no hay nada de oro, ni dinero, solo monedillas", denunció el párroco, Óscar Alejandro, a lo que añadió: "Hay miedo de que entren en las casas y ahora hasta de que entren a la iglesia. No se respeta nada".