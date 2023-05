Habían declarado los peritos forenses que el relato de un joven de 14 años denunciando unos supuestos abusos sexuales por parte de su padre estaba repleto de "contradicciones y generalidades muy vagas"; tanto es así que incluso una de las psicólogas del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses de Aragón (Imlcfa) aseguró que el discurso de este joven “no es creíble”. Ahora la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha emitido una sentencia absolutoria con todos los pronunciamientos legales favorables para el procesado, defendido por la letrada María Pilar Casero, que había llegado a afrontar cinco años de cárcel por un delito de abuso sexual a petición de la acusación particular. La Fiscalía, por su parte, también solicitó la absolución.

El tribunal provincial, presidido por el magistrado José Ruiz Ramo, ha tildado de "fundamental" uno de los informes forenses practicados por el Imlcfa, según él cual existe "falta de concreción de los momentos en que ocurrieron los hechos". Además, la psicóloga que ratificó dicho informe añadió que el relato del menor estaba plagado de "vagas referencias genéricas" y que se llegaba a contradecir describiendo los hechos denunciados.

"Primero habló de tocamientos en los genitales y las nalgas, pero luego dijo que no habían sido por debajo de la ropa ni piel con piel. Me dijo que los tocamientos se habían producido también en un bar, pero luego me llegó a decir que no ocurrieron", declaró una de las psicólogas durante el juicio celebrado el pasado 3 de mayo. En definitiva, quedó constatada la "ausencia de un relato libre", lo que le llevó a no dar credibilidad a su versión de los hechos y a concluir que "no es creíble".

Asimismo, este mismo informe forense evidenciaba que la situación paterno-filial y hacia la familia del padre estaba "muy deteriorada", de tal modo que él se inclinaba siempre hacia una de las partes, en este caso, su madre. "Es de los que piensa ‘pongo todo lo negativo en papá y así me evito el conflicto’", precisó la segunda de las psicólogas que intervino durante el plenario. Todo ello ha llevado a los magistrados de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Zaragoza a calificar como "clara" la animadversión del adolescente hacia su padre y familia paterna. En este sentido, las peritos explicaron que él es "un niño que ha estado inmerso en la conflictividad de sus papás".

El padre se mostró muy tajante durante su intervención a preguntas del ministerio fiscal: "Niego rotundamente los hechos. No ha habido tocamientos en ninguna época de su vida ni ningún mal castigo por mi parte. Hoy (por el día del juicio) llevo 398 días sin ver a mi hijo desde que lo dejé en el colegio el día que luego me denunció. Ha sido un adoctrinamiento total y absoluto, solo es la punta del iceberg de lo que he vivido estos años con mi exmujer. Cuando nos separamos ya me dijo que me quería ver muerto o en la cárcel". No irá a prisión tras quedar probada su inocencia. Durante este tiempo, tras la formulación de la denuncia, se suspendió el régimen de visitas y dejó de ver a su hijo.