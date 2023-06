Habían quedado para mantener relaciones sexuales, si bien este encuentro se acabó convirtiendo en un auténtico drama para una joven de 16 años que fue obligada a ello a pesar de negarse rotundamente a practicar sexo sin preservativo. Incluso fue amenazada con una navaja. Ahora, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Zaragoza ha condenado a Daniel A. R. a seis años de cárcel por un delito de agresión sexual así como también le impone una orden de alejamiento de 200 durante 12 años. Además, deberá indemnizar a la víctima con 3.000 euros en concepto de responsabilidad civil.

Para el tribunal provincial, presidido por el magistrado Alfonso Ballestín, el relato de la víctima «viene corroborado por las lesiones que presentaba tras los hechos» como, por ejemplo, equimosis en varias de sus extremidades. En este sentido, las lesiones eran redondeadas debido a «la dígito-presión» y, según la forense que compareció durante el juicio, este es un mecanismo «compatible con las lesiones que presentaba».

Los hechos denunciados se remontan al 14 de septiembre de 2021. Ambos se conocían de vista de haber coincidido en alguna ocasión en el barrio, si bien no habían entablado conversación hasta que unos días antes así lo hicieron por Instagram. Incluso antes del episodio enjuiciado habían mantenido relaciones sexuales con preservativo.

Fue en el siguiente encuentro cuando el ahora condenado le penetró sin preservativo, a pesar de que ella le reiteró en varias ocasiones que no quería hacerlo sin protección. Aún así, el procesado no dejó de insistirle con frases del tipo «fíate de mí», «no me vas a dejar así», «si yo quiero, va a pasar» o «es tu obligación». Lo hizo hasta por tres ocasiones. Fueron 30 minutos en los que la menor no pudo zafarse de él, ya que había cerrado la puerta de la habitación pestillo y recordó que él siempre llevaba consigo una navaja.

La condena también incluye una multa de 180 euros a razón de seis euros diarios durante un mes por un delito leve de lesiones. Además, la condena también incluye la medida de libertad vigilada durante seis años una vez que Andrés cumpla los seis años entre rejas.

Inicialmente, tanto el ministerio fiscal como la acusación particular, ejercida por la letrada Amanda Lahoz, habían solicitado una pena de prisión de once años de cárcel por el delito de agresión sexual y, por el delito leve de lesiones, una multa de 320 euros a razón de ocho euros durante 40 días.