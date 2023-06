Como todos los días después del colegio cogía el autobús y bajaba en la parada de la calle Conde Aranda de Zaragoza para ir a su casa. El pasado 25 de abril un joven se fijó en ella, la siguió hasta su casa en una plaza de las inmediaciones y acabó violándola. La joven de 14 años se armó de valor, llamó a la Policía Nacional y él fue detenido minutos después en las inmediaciones. Ahora, Brahian Alejando L. L., de origen colombiano y de 21 años, acaba de ser procesado por la juez como autor de un delito de agresión sexual y otro de lesiones a los gentes de la autoridad porque se resistió durante su arresto. Hoy tendrá que declarar por ello ante la magistrada del Juzgado de Instrucción número 8 de la capital aragonesa.

Según contó la joven, cuya versión ha sido calificada como creíble por la forense que le atendió en el hospital por las lesiones que presentaba, los hechos se remontan a las 16.30 horas cuando la joven iba a su casa y se percató de que un chico la seguía. Aceleró el paso hasta llegar a su portal. No obstante, el investigado entró también con ella diciéndole que iba a otro piso, mientras que la menor se quedaba en la zona de los buzones. Fue en ese momento cuando, supuestamente, la abordó por detrás, tapándole la nariz y la boca para evitar que gritara, mientras le sujetaba la mano en la que portaba el teléfono móvil. A continuación le levantó la falda y tras bajarle la ropa interior, le introdujo dos dedos. A la vez intentaba besarla en la boca.

Cuando la menor logró zafarse y gritar, el investigado huyó a la carrera del lugar a la vez que amenazaba a la víctima con que no le contara a nadie lo sucedido o se iba a enterar. La menor no se amilanó y llamó a la sala del 091 que envió a la Brigada de Seguridad Ciudadana de la Jefatura Superior de Policía de Aragón cuyos agentes consiguieron detener a Brahian Alejando L. L. No les fue fácil pues se resistió hiriendo a los policías. De ahí que el sindicato Jupol, representado por el abogado Marco Antonio Navarro, se haya presentado como acusación.