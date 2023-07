La magistrada sustituta del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 2 de La Almunia de Doña Godina ha acordado el sobreseimiento provisional y el archivo de una agresión sexual al amparo de un informe del Departamento de Biología del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil según el cual no existen restos de ADN de dos de los procesados en la ropa interior de la víctima. Además, un tercero también ha quedado indemne porque el informe técnico de estudio y volcado de su teléfono móvil no ha permitido localizar las fotografías y los vídeos relacionados con el episodio denunciado.

En este sentido, la jueza, tras ser advertida por el ministerio fiscal, zanja que la comisión del delito no ha resultado suficiente justificada ya que, además, la declaración de la víctima "no resulta concluyente": fue un relato vago de los hechos en el que recordaba pocos detalles. No obstante, sí que se encontraron restos de ADN de ese tercer procesado, si bien la denunciante y otros testigos aseguraron que él no había participado en la agresión sexual. De este modo, la víctima no pudo aclarar el porqué de los restos de ADN de este último.

Los hechos denunciados se remontaban al 4 de julio de 2021 y, de la investigación, se había hecho cargo el Equipo de Policía Judicial de la Guardia Civil de La Almunia de Doña Godina.