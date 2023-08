Nada hacía presagiar que un suceso violento sobresaltaría a los vecinos del barrio zaragozano de Las Fuentes justo el día antes de que comenzara oficialmente la celebración de sus fiestas. Un joven de 19 años fue acuchillado el pasado viernes por la noche en el transcurso de una reyerta que se desencadenaba a pocos metros del espacio dedicado a las atracciones y actuaciones musicales del programa de festejos. Una pelea que se saldaba con el agredido en el hospital herido de gravedad y con dos de los participantes detenidos como presuntos autores de la agresión que le provocó heridas de gravedad.

Nadie conoce el motivo que originó la pelea, que se produjo ante la mirada de los testigos que se encontraban en este punto del barrio de Las Fuentes, junto a un solar ubicado en la confluencia de las calles Doctor Iranzo y Tomás Higuera, muy cerca del parque Torre Ramona. Era las doce y media de la noche cuando se dio la voz de alarma a la Policía Nacional.

Tras la reyerta acabaron detenidas dos personas, uno de ellos menor de edad y otro de 18 años. A ambos se le imputa los presuntos delitos de tenencia ilícita de armas y otro de lesiones. Porque en la pelea echaron mano de machetes y fueron los propios vecinos los que alertaron a la Policía al observar que en un momento de la refriega un joven era apuñalado por sus agresores.

Los testigos presenciales en la reyerta explicaron cómo uno de ellos le asestaba al menos dos cuchilladas a la víctima. Cuando llegaron al lugar los agentes y la asistencia sanitaria observaron cómo la víctima presentaba heridas de gravedad en uno de sus brazos y en la espalda. Esta fue evacuada rápidamente y trasladada en una ambulancia al hospital Miguel Servet de Zaragoza, donde acabó quedándose hospitalizado.

Mientras, los dos detenidos fueron conducidos por los agentes a los calabozos. Debían haber acabado en la comisaria del Actur pero finalmente optaron por su traslado a la de Delicias por una cuestión «de capacidad». Los calabozos del Actur estaban al completo y ya no había plazas libres para ellos. No obstante, no se descarta que en las próximas horas puedan ser llevados hasta allí, si no lo hacen antes hasta los juzgados para declarar ante el juez de guardia.

Indignación en el barrio

Según explicaron a este diario las fuentes policiales, el detenido que es menor de edad pasará a disposición de la Fiscalía de Menores para que decida cómo actuar con él. Mientras, el adulto seguirá arrestado hasta que pase ante el juez de guardia a prestar declaración y adopte también las medidas que estime oportunas tras escuchar su testimonio.

Mientras, lo ocurrido sacudió a todo el barrio de Las Fuentes, que iniciaba los actos relacionados con las fiestas a pocos metros de donde se produjo la reyerta, ya que en el recinto ferial se realizó un concierto que servía de antesala al inicio oficial que se realizaba ayer con el pregón.

Este daba comienzo a los festejos que, como cada año, se organizan un mes antes de las fiestas del Pilar de Zaragoza. A las siete de la tarde partía el pasacalles del pregón, que culminaba precisamente en el recinto ferial instalado en la calle Doctor Iranzo donde ocurrieron los hechos pasada la medianoche del viernes al sábado.

De hecho, este suceso provocó «más indignación que preocupación», ya que se producía precisamente tras el primer acto programado de las fiestas de este año en Las Fuentes